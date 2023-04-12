人民网北京4月12日电 （记者郝孟佳）今天，“人教数字化教学示范校”授牌仪式暨人教数字教材实验启动会议在北京市朝阳区呼家楼中心小学召开。据了解，人教社以人教数字教材为基础，依托实验区校开展调研、磨课、培训等多种形式的活动，深入教学实践，促应用、塑典型，提炼普适高效的数字化教学模式。

人民教育出版社人教数字出版有限公司总编辑陈志辉指出，教育要适应数字化变革带来的新变化，做到三个要：要积极改变传统教育教学观念；要积极改变教育教学环境，真正做到处处能学、时时可学；要积极改变教与学的方式，突出学生主体地位，充分发挥教师主导作用。数字化背景下教师的作用应该强化而不是弱化，要以数字技术加持推进“课堂革命”，改变教学方式、创新教学范式，强化情境创设、自主探究和深度学习。

北京市朝阳区呼家楼中心小学党总支书记陈凤琴表示，学校将深入推进人教数字教材教学在常态课堂中的应用，扎实落实信息技术与学科教学的融合创新应用工作，让数字技术为教育赋能，更好的服务于育人的本质。

会上，学校组织开展了基于数字教材的信息化教学模式交流研讨，人教社数字教材编辑与学校项目教师针对数字教材的教学应用进行了深入研讨与交流。

据介绍，北京市朝阳区呼家楼中心小学建于1962 年, 是一所具有文化底蕴和现代活力的学校。学校一直以来积极探索“互联网+”环境下以信息技术推动的教学改革。学校以项目研究专项推进的方式，支持教师在多学科建构数据驱动下指向核心素养的多样化课堂学习方式，利用信息技术手段为教与学过程提供科学数据，开展了数据驱动下，基于核心素养的教学形态变革实践研究。

在基于信息化教学实践的不断推进、深化过程中，形成互联网+阅读；互联网+课堂教学模式；互联网+特色作业设计；互联网+项目研究；互联网+全科线上教学等多种信息技术支持下的教育教学研究成果，学校被批准成为北京市朝阳区首个“人教数字化教学示范校”。

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