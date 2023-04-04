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转益多师是汝师——给青年教师的几点建议

于晓冰
2023年04月04日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：转益多师是汝师

作为初中一线语文教师，我已经有23年教龄。在教师生涯中，积累了一些经验，更有很多教训，愿意把这些与刚走上工作岗位的青年教师同行做一点儿分享。

●要以学生为师

虽然基础教育阶段的老师基本上都是本科以上学历，看似教中小学绰绰有余。但实际上，教学生并不是自己懂得多、懂得深就行，更要关注学生达到了什么水平。如果教学内容定位在学生“跳一跳”能够得到的地方，那自然可以取得良好效果。如果学生拼命“跳”都够不到，那讲得再深奥，也没什么意义。

刚当老师不久，一次给学生讲贺知章的《回乡偶书》，说到“儿童相见不相识，笑问客从何处来”，这句表现了诗人的复杂心理，学生能理解，而且有互动，有讨论。但讲到“唯有门前镜湖水，春风不改旧时波”时，不禁感慨道：“人与自然相比非常渺小，这句诗透露出强烈的生命悲剧意识”。正在自我沉浸之时，忽然发现教室里面没了动静，学生都在愣愣地看着我，不知道老师在说什么。此后，我在讲课时，就特别注意研究学情。要真正俯下身来，看到学生学习过程中的难点和痛点，然后才有可能做好教学。

●要以同行为师

要多听同行的课，不一定只是听本学科，也要听其他学科。不同学科之间，虽然教学内容大不相同，但在教育教学的基本规律上却有很多相通之处，而且学科之间的交叉碰撞，能够带来更多的思考。要多听常态课，而不是只听公开课。听课之后，要主动交流，只看别的老师在课堂上怎么教远远不够，为什么这么教，并不会在课堂上呈现出来。只有知道为什么，才能举一反三，甚至闻一知十。同时，也要通过大量的命题实践，更深入地把握教育教学的基本规律。

刚刚工作那几年，和一位工作了六七年的同事同住学校宿舍。我就经常向他请教，围绕教育教学做深入探讨，很多是在听课时学不到的东西。也因为机缘巧合，参与了各种命题活动，通过打磨试题，逐步把握命题的基本规律，然后能俯视考试，在教学中就更为游刃有余。

●要以经典为师

新教师一入职，必然会面临各种培训，而这些培训中常常提到新理念、新方法，切忌一门心思追“新”，要先把最基本的“教育之道”立住，“道”立住了，再谈“术”，否则很容易“跑偏”。因此，要有意识地多读几本教育经典，系统深入地学习。

就我个人而言，影响比较大的两部经典，一本是儒家经典《论语》，从中我知道了如何因材施教，如何循循善诱，如何不愤不启，不悱不发……另一本是怀特海的《教育的目的》，告诉了我为什么要进行教育活动，教育的终极目的是什么，应该如何恰切地把握教育的进程，教育的有效方法是什么等。

●要以自己为师

青年教师一入职，就会像陀螺一样转起来，每天有忙不完的事情。但不管多忙，都不要忘了随时记录自己的教育教学实践，要让自己成为自己的一面镜子，既照见过去，也照见未来。

我在最初工作时缺乏这种意识，教育教学中遇到难忘的经历，偶尔写论文时想起来要用，都因为记忆的淡化，写出来不再是那个味道了。七八年前，我写公众号，起初是稍微频繁地记录。再后来，每节课上完都要复盘，要写教育教学笔记，每学期下来，都有十几万字的笔记积累。这种记录让很多之前碎片化的思考慢慢变得越来越系统，越来越深入。

除了以上建议，还有一点忠告给诸位青年教师同行，那就是：长时间伏案工作的同时，不要忘了锻炼身体。

（作者：于晓冰，系北京师范大学附属实验中学教师）

(责编：李依环、孙竞)

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