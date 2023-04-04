“住一个宿舍，有人睡得早有人熬夜学习，应该如何协调”“门口吹风机声音太大，影响我们休息，能不能换个位置”……

这些看似鸡毛蒜皮的小事，对学生来说却是影响学习生活的大事。怎么解决这些高校的“共性难题”，是满足个性化的需求，还是符合大部分人的利益？

“以学生为本，学生的事就是最大的事，尽最大努力实现最好效果，让绝大多数同学满意。”安徽农业大学党委副书记裴树东表示。近年来，安徽农业大学通过多途径问计问策问效于学生，涉及学生的事让学生参与办、监督办、说了算，在办实事解难事中做实做细思想政治工作，创新创优学校治理体系。

去年秋季学期，学校研二学生谭斌当起了“决策师”。开学后，住在99号楼的不少同学发现水质有点问题，“水底有点杂质，还泛黄”。很快，学校就安排专人进行调查检测，发现这栋楼水管使用的是镀锌管，因为使用时间较长而产生了杂质。尽管水质检测各项指标均显示安全，但看着泛黄的自来水，同学们心里不免忐忑。

学校决定成立工作专班，除了相关部门参加外，住在这栋楼的同学们也参与了进来，每个楼层安排1名学生代表，全程参加问题解决。从安装一套饮用水专用管道，到更换水龙头，再到安装过滤器，谭斌先后参加了十几次校生沟通解决会，“我会先把同学们的意见收集好，然后在会上进行反馈，和学校共同商量解决对策”。

想要根本解决这个问题，需要更换主管道，但这是一项大工程，不仅需要招标程序，施工也会影响到同学们学习生活。这个矛盾怎么解决？谭斌成了学校和同学们之间的桥梁，“既要把学校积极主动作为的做法告诉大家，让同学们理解支持学校，也要把同学们的合理诉求讲清楚，找到解决问题的‘最大公约数’”。最后，大家一致同意，利用上课时间进行工程改造，学校紧急安排招标施工程序，并由学生志愿者进行现场监督。

在安徽农业大学，学生有了问题，除了找辅导员、老师反映外，还可以直接通过网络方式写信反映。“书记校长信箱”很多学校都有，但问题办理情况怎么样、学生到底满不满意，缺乏评定标准。去年3月，学校改版升级“书记校长信箱”，建立“问题反映-受理-办理-反馈-评价”工作闭环机制和主要领导批转、跟踪机制。学校同时招募6名本科生、2名研究生作为监督员，定期梳理来信、跟踪问题处理进展。截至目前，“书记校长信箱”收到来信5000余件，当天回复率超98%，解决学生“急难愁盼”问题500余个，办理满意度超过90%。

学校2022级农经学硕研究生李成现在也多了个新身份——一站式社区服务站站长。去年9月，该校“一站式”学生社区服务中心正式启用。李成“走马上任”时，还有不少顾虑，有人愿意来吗？能发挥应有的作用吗？

很快他发现，自己的担心是多余的。辅导员进来了，思政课导师进来了，各处室部门、学院进来了，更重要的是，一批批学生进来了。“很多时候，站里就把同学们反映的问题解决了，一般问题我们可以直通相关部门迅速解决，涉及面广的问题我们可以上报学校，由学校组织解决。”李成说。

学生综合测评、评奖评优、推荐免试研究生等涉及学生切身利益的政策文件制定，校园规划设计、宿舍改造、景观提升等与学生息息相关的工作方案，公开征求学生意见建议；学生代表列席校长办公会，邀请学生代表参加与学生相关的部署会、推进会……安徽农业大学学生参与综合治理的相关探索，还在不断深化。

如今在学校，学生见到“一把手”再也不是难事。目前，学校已举行“我与书记/校（院）长面对面”30余场。“怎么落实以师生为本的办学理念？关键是提供让师生参与学校重大决策、综合治理的渠道，激发师生的主人翁意识，发挥师生的聪明才智，让师生敢于表达、愿意表达、乐于表达，这样才能取得师生的信任，凝聚共同的奋进力量。”裴树东表示。

（记者 丁一鸣 常河）

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