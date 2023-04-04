本报记者 武少民

金代双鹿柞树纹玉饰。

天津博物馆供图

新华中学学生在《笔墨丹青——画家仇英心中的桃源仙境》课程中体验青绿山水颜料绘画。

王雪乾摄

南宋玉壶冰琴。

天津博物馆供图

河西区台湾路小学学生展示在《幽菁可爱的青花瓷》课程中绘制的纹饰。

王雪乾摄

天津博物馆“一画一世界”宋画沉浸艺术展区。

武少民摄

走进天津博物馆“一画一世界”宋画沉浸艺术展区，只见三面幕墙上雪花飞舞，山林萧瑟，就连山间的雾气、山脚的积雪也清晰可见……

这是“再现高峰——宋元时期文物精品特展”中的场景。在这里，《雪景寒林图》《山寺群峰图》等国宝级文物以数字化立体三维的形式呈现，吸引了许多观众驻足。

自1月17日开展以来，该展览持续引发参观热潮。据统计，截至3月底，观展人次已超过25万。

推出馆藏精品大展

“天津博物馆馆藏文物丰富多彩，其中宋元时期文物量多质精。为了让观众欣赏到更多难得一见的精品文物，我们深入挖掘馆藏资源，推出‘再现高峰——宋元时期文物精品特展’。”天津博物馆副馆长、天津美术馆馆长马驰介绍，展览汇集各类文物100多件，一级、二级文物数量超过一半，70%以上的展品为首次与观众见面。

北宋是中国传统山水画发展的高峰时期，产生了画史上著名的“三家山水”，陕西画家范宽即是“三家”之一，他所创作的北派山水画表现北方山水之壮美雄奇，对后世产生了深远影响。此次展出的国家一级文物《雪景寒林图》是范宽留存在中国大陆的唯一作品。“此画为三拼绢大幅立轴，气势恢弘。画面构图严谨，笔触苍润浑厚，生动地描绘了秦陇山川雪后寒气逼人、森然中孕育着生机的情景，是一件稀世珍宝。”马驰说。

除了宋元时期的书画佳作外，展览中还有瓷器、玉器、铜器、玺印、钱币、古籍、砚台、古琴等多种类型的文物。

“金代双鹿柞树纹玉饰、宋代错金银蟠虺纹壶等珍贵藏品都是首次展出。”天津博物馆研究馆员臧天杰说，双鹿柞树纹玉饰是“秋山玉”的典型代表，雕琢风格粗犷简约，构图丰满，表现了北方游牧民族秋季在山林中狩猎的场景。玉饰随形巧作镂雕，柞树呈褐黄色，树丛中立两只小鹿，一只仰首前视，另一只驻足回首凝望，相互呼应，欢快活泼。

南宋玉壶冰琴也是价值非凡的珍品。臧天杰介绍，玉壶冰琴出自南宋制琴名家金远之手，历经近千年仍保存良好。此琴为递钟式，鹿角灰胎，髹朱漆，通身有蛇腹纹及冰断纹，蚌徽。琴为无角圆头，直项垂肩至三徽，腰为小型内收半月形，琴面弧度较平。长方形龙池凤沼，内有“金远制”款。琴池上刻草书“玉壶冰”铭，应是出自唐代王昌龄诗句“一片冰心在玉壶”，体现了斫琴者清正高洁之情操。琴池下刻有篆文“绍兴”印，“绍兴”即南宋开国皇帝高宗赵构的年号。

营造沉浸式互动体验

“宋元时期文化艺术高度繁荣，形成了中华文明史上具有鲜明时代特色和独特风格的文化高峰。此次展览充分运用数字化技术，让文物重现风华，让观众沉浸其中。”马驰说。

“我们首次尝试以数字化形式展示古代书画作品，采用分层渲染、三面投影的方式，构建了一个沉浸式宋画艺术展区，在光影变幻中将作品的艺术魅力展现得淋漓尽致。”天津博物馆宣教部副主任张堃告诉记者。

在“明池夺标”互动游戏体验区，两名参观者正在通过手机扫描二维码参与互动，控制大屏幕上船只的速度，体验龙舟竞赛的火热氛围……

“大屏幕游戏内容以北宋张择端的《金明池争标图册》为蓝本，通过数字化界面联动，让观众在互动游戏中感受古人画作的精妙。”张堃说，《金明池争标图册》描绘了北宋都城汴梁（今河南开封）御苑金明池龙舟争标的场景，楼台、亭榭、桥梁、龙舟小艇及众多人物汇聚图上，人物虽微小如蚁，但比例恰当，姿态各异，栩栩如生。“每一帧画面的提取、每一处场景的变换，都需要精心构思、巧妙呈现，才能带给观众良好的体验。”

从山东专程赶来观展的赵先生在展厅里久久不愿离去：“琳琅满目的文物展品、独出心裁的展陈方式，让人耳目一新，更容易领会到中国传统文化的精髓。”

开创文教结合新模式

3月18日，“板凳上的博物馆”系列课程在天津博物馆开课。天津博物馆党委书记于健介绍，天津博物馆充分利用馆藏文物和文博专家等优势资源，为青少年打造“第二课堂”，增强青少年对中华民族历史文化的认同感和自豪感。

首批学员来自南开大学、新华中学、河西区台湾路小学。同学们徜徉在“中华百年看天津”“桃源何处——馆藏仇英桃源仙境图特展”等展览现场，领略国宝级文物的魅力。

南开大学大二学生王某说：“丰富的展品让人大开眼界、流连忘返。通过这次课程，我对中华优秀传统文化有了更深刻的认识。”

于健告诉记者，“板凳上的博物馆”以上好“博物馆里的历史课”为重点，通过品赏热门展览中的经典文物和丰富多彩的互动体验，让同学们深切感受中华文明的瑰丽璀璨。

课程包括前置学习引导、博物馆现场教学、参与体验活动、课后分析互动等环节，设置“三段三层”架构，根据低、中、高三个学年段学生的特点，由浅到深针对性设计课程内容，适应不同学年段学生的教学要求，让学生在博物馆现场教学课中完成既定的学习目标。

“以博物馆为第一教学场所，开创文教结合新模式，引领青少年探索艺术、品读经典、参与互动，培养学生的综合素质。”于健说。

天津博物馆还结合线上课堂、“云观展”等方式，为全市中小学生打造学习平台，多渠道发挥教育功能。

近日，天津市印发《天津市关于让文物活起来实施方案（2022—2025年）》，提出将坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，聚焦数字、跨界、改革三大理念，积极探索让文物“活”起来的有效方式。

据天津市有关部门负责人介绍，从现在起到2025年，天津市将在文物价值挖掘、文物资源数字创新、文博跨界融合发展、文博矩阵传播和体制机制改革五大方面持续发力，积极推动文博场馆与教育、旅游、商贸、传媒等领域跨界联动，让更多文物“活”起来、火起来，走进大众生活，焕发时代光彩。

(责编：孙竞、李依环)