人民网北京4月3日电 （记者李依环）“从小，我就有一个强烈的心愿，长大以后像父亲一样当一名受人尊敬的乡村老师，让乡村的孩子们就近得到良好的教育。”日前，在“奋进新征程 巾帼绽芳华——巾帼劳模走进中国劳动关系学院”宣讲活动上，中国劳动关系学院劳模学院2021级学生、河南省周口市东新区许湾乡希望小学校长李灵深情讲述自己的故事。

活动当天，北京公交集团第四客运分公司1路全国青年文明号682车组首席驾驶员常洪霞，航天科技集团五院通信与导航卫星总体部卫星副总设计师潘宇倩，全国劳模、2008年北京奥运会火炬手归玉娜，国家电网江苏省电力有限公司无锡供电分公司电缆运检中心主任、电缆技能专家何光华一同宣讲。5位巾帼劳模代表结合亲身经历分享了自己从普通女性成长为全国劳模、行业楷模的心路历程，讲述了自己在平凡岗位上创造的不平凡业绩。

“在劳模群体中，巾帼劳模芳华绽放。她们立足岗位、忘我拼搏、奋发有为，用‘干一行爱一行’的执着，成就‘钻一行精一行’的精彩，生动诠释了‘巾帼不让须眉’的责任与担当，释放出‘半边天’的智慧和力量。”中华全国总工会女职工部部长李艳清在致辞中指出，此次活动邀请了5位非常优秀的巾帼劳模代表，希望广大师生通过面对面交流、心连心倾听，从她们的动人事迹和优秀品质中感悟劳模精神，汲取奋进力量。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵向全体青年学生发出倡议：一是要坚定爱党、衷心爱国，要自觉把自己的人生理想融入国家富强、民族复兴的伟大事业，让青春在全面推进中国式现代化的火热实践中绽放绚丽光彩；二是要崇尚知识、热爱劳动。在中国式现代化这项前无古人的开创性事业中，每个人都是参与者、受益者，都要通过劳动贡献力量、贡献智慧；三是要自信自强、勇于超越，巾帼不让须眉，柔肩可担重任。

中华全国妇女联合会宣传部副部长王秀江表示，巾帼劳模在各自领域战线上奋跃而上、创先争优，岗位建功、绽放芳华，生动诠释了广大妇女争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者的火热实践。他表示，希望广大青年学生以这些巾帼劳模为榜样，坚定信仰信念，为实现中华民族伟大复兴激扬青春之志；练就过硬本领，为实现党的二十大确定的目标任务汇聚青春之智；勇于担当作为，在推进中国式现代化进程中贡献青春之力。

活动上，中华女子学院院长、中国传媒大学媒介与女性研究中心主任刘利群以《在奋斗中绽放最美巾帼之花》为题做交流报告，阐述了各行各业巾帼劳模体现出的时代特质和背后蕴藏着的共同的成长成才规律。

据悉，本次活动由中华全国总工会女职工部、中华全国妇女联合会宣传部、中国劳动关系学院共同举办，旨在进一步发挥巾帼劳模的榜样示范作用，用初心使命感召师生、用奋斗经历感动师生、用先进事迹感染师生，引领广大师生在劳模精神、劳动精神和工匠精神的感召下，争当劳动先锋、争做强国先锋、争做时代新人，为推进中国式现代化贡献力量。

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