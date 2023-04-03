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向方便可及、价格可接受、质量有保障的目标迈进——

普惠托育，缓解带娃焦虑

本报记者  史志鹏
2023年04月03日09:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近3年下达中央预算内投资20亿元，累计新增普惠托位20万个；多地出台条例或行动方案建设多元化托育服务体系……一项项有力举措，正逐渐缓解群众生育养育焦虑，更好地满足人们多样化、个性化的托育需求。

　　今年政府工作报告提出，完善生育支持政策体系。作为婴幼儿照护的重要组成部分，托育服务是一项重要民生工程，也是促进三孩生育政策落地的重要配套措施。受访专家表示，当前，我国托育服务体系发展势头良好，但从总体看，仍处于起步阶段，还面临一些发展中的堵点难点，须进一步补齐短板，打造方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务。

　　

　　托育服务仍处于起步阶段

　　湖北省武汉市汉阳区徐湾社区托育园，10多名幼儿正在两名育婴师和一名保健员的带领下，将手中的玩具雪花片串到毛根条上。社区居民王女士的小孩就在其中。

　　2021年7月开园的徐湾社区托育园，是一家公建民营的普惠性社区托育园。据介绍，该托育园面向街道和社区0—3岁婴幼儿家庭，提供全日制、半日制、计时制的普惠托育服务。

　　“我和爱人平时工作比较忙，看到小区里新开了这家托育园，走路几分钟就能到，就把孩子送过来了。”王女士说。

　　山东省济南市历下区的李女士也曾被“谁来带娃”困扰。家中有两个孩子，老大在读小学，老二刚满一岁。“我们是双职工家庭，父母身体又不好。”李女士道出了当时的纠结：孩子小，送幼儿园没到龄；雇保姆，花费大，且有点不放心。

　　后来，李女士所在公司的楼下开设了一家托育中心，解了她的燃眉之急。如今，右手抱娃、左手拎包，成了李女士上下班的标配动作，“托育中心在一楼，我们公司在四楼，接送孩子很方便。”

　　当下，不少年轻人对照看3岁以下婴幼儿感到力不从心，一定程度上影响了生育意愿。“生育后的养育、托育对身处职场的年轻人来说尤为重要。”上海外国语大学法学院副教授黄绮表示，若能优化解决“托育难”问题，实现幼有善育，或许可有效提升年轻人的生育意愿。

　　近年来，我国托育服务体系发展势头良好，越来越多的家庭从中受益。但从总体看，我国托育服务仍处于起步阶段，面临一些发展中的堵点难点。

　　首先，托育服务需求旺盛与供给不足的矛盾突出。数据显示，三成以上婴幼儿家庭有托育需求，但现有托育机构入托率仅为6%左右，托位供给存在较大缺口。截至2021年底，我国每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数为2.03个，距离“十四五”期末4.5个的目标尚存很大差距。

　　其二，普惠机构覆盖率低，市场上一些托育机构收费价格偏高。居住在湖北省宜昌市的崔女士几年前就碰到过类似问题。身为初中老师的她，平时忙于工作，难有充足的时间带娃。“不是没考虑过送宝宝去托班，但找了几家，价格实在不便宜，最后还是请老人帮忙照顾。”

　　其三，托育服务领域人才短缺，有效监管机制尚不健全。黄绮认为，大多数家庭在选择托育机构时都会关注服务质量，包括机构资质、师资水平、内外环境、照护内容等，但在现实中，各托育机构提供的服务质量参差不齐，一些非正规机构游离于相关部门的监管体系之外。

　　托育需求呈多样化趋势

　　2019年，国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，提出“建立完善促进婴幼儿照护服务发展的政策法规体系、标准规范体系和服务供给体系”；2021年，中共中央、国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，要求“发展普惠托育服务体系”；2022年，国家卫生健康委等17个部门联合发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，围绕婴幼儿照护难点明确具体任务……

　　为满足不同家庭多样化的托育需求，规模较小、灵活性较高、适配性较强的家庭托育点应运而生。国家卫生健康委人口家庭司日前就《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。首都经济贸易大学人口发展研究中心副主任茅倬彦认为，家庭托育点是对当前托育服务的有益补充，制定办法既是对这种新型托育模式的鼓励，更是一种规范。

　　普惠托育服务，方便可及是基础。在上海，“家门口的宝宝屋”成了宝妈宝爸热议的话题。去年9月，静安区江宁路街道率先启动嵌入式、标准化社区“宝宝屋”建设。走进“宝宝屋”，敞亮的房间干净整洁，各种益智玩具和小型娱乐设施摆放齐整。孩子们在专业育儿师的带领下，搭积木、做游戏。

　　这些“宝宝屋”建在哪儿？有的整合社区资源，建在党群服务中心、为老服务中心等设施内，有的利用居住小区配套设施、街面房屋等建设，还有的向辖区内的幼儿园购买服务共同建设。据介绍，“十四五”期间，上海市街镇“宝宝屋”的覆盖率将达到85%，中心城区街镇将达到100%。

　　“我们选托育机构最看重独立安全的户外场地”“师资水平与服务质量是我最关心的”……随着对孩子安全重视程度的提升与科学育儿理念的深入，家长越来越看重托育机构的专业性。

　　浙江省杭州市富阳区的章女士一家原先反对送孩子上托班，担心孩子不适应环境。可后来她发现，托班老师通过专业指导不仅解决了让人头疼的戒尿布问题，还通过让其他小朋友邀请参与游戏的方式，缓解了自家小孩不敢主动社交的问题。谈起托育服务给孩子和家庭带来的变化，章女士一家非常满意。

　　“托育机构不能像过去一样只照看孩子，还要做到科学育儿。”广西壮族自治区南宁市睿迪柚柚早教托育中心园长梁孟妮说。她所在托育中心的小孩大多来自周边3公里内的小区，年龄不超过3岁，最小的只有4个月。这里设计了多款早教游戏，还有户外运动课堂，也会根据幼儿成长需要搭配每日营养餐。

　　托育园内，有不少人性化设计，如高于一般高度的门把手、门侧边的防夹手设计、泡沫包裹的桌角等。“监管部门对我们的硬件设施有明确要求，要做到对婴幼儿友好安全。”梁孟妮说，托育园的卫生保健、消防安全等环节都马虎不得。

　　托育短板需大力度补齐

　　0—3岁婴幼儿是社会上“最柔软的群体”，需要大人更敏锐的观察与照料。在中国儿童中心早期儿童发展部副部长王瑛看来，照护婴幼儿不是件容易的事，不仅要照料他们的生活起居，还要时时更新教育理念。

　　“我们每年都制定教师培训方案，每月至少培训3次，包括保育、安全、卫生等不同主题。”王瑛介绍，她们对外还举办“托举明天·育见未来”研修班，每年培训托育人员近千人。

　　本硕都是学前教育专业的小张，毕业后进入中国儿童中心早期儿童发展部托育班。上岗前，她接受了系统培训，收获满满：“比如新学期，如何处理孩子的入托过渡、分离焦虑，怎样根据婴幼儿的不同年龄发展特点，开展保育照护和发展支持。”

　　人才队伍建设是提升托育服务质量的保障。面对当前托育专业人才短缺这一瓶颈，长沙师范学院学前教育学院院长张晓辉建议，从教师专业标准体系建设出发，将托育机构师资纳入其中，提高托育服务专业化水平；从学历提升和专业成长考虑，拓宽专业人员发展路径，增强托育机构从业人员对职业的归属感、荣誉感。

　　除了人才培养，还应从哪些方面着手，补齐托育服务短板？

　　针对托育服务供给不足的现实，北京市北海幼儿园园长柳茹认为，要进一步挖掘托育服务资源。如支持“托幼一体化”建设，鼓励有条件的幼儿园向下延伸开设托班，依托社区资源发展半日制、计时托、临时托等灵活多样的托育方式，为群众提供“家门口”的服务。

　　发展普惠托育服务，要充分调动社会力量积极性，而社会力量往往面临高成本压力，需要建立合理的成本分担机制。中国宏观经济研究院社会发展所研究员张本波提出，一方面，要加大政府投资力度，提高托位建设补贴标准，进一步降低普惠机构开办成本；另一方面，采取公建民营、运营补贴、奖励补助、购买服务等多种方式，降低普惠机构运营成本。

　　这几年，国家层面先后制定印发托育机构设置标准、管理规范、保育指导大纲等，对促进托育机构规范起步和行业健康发展发挥了重要作用。受访专家表示，应继续优化细化托育服务行业标准体系，包括从业人员准入、日常管理、监督监管等方面，推动托育服务走向标准化、规范化。

　　当前，各地区托育服务资源还存在不均衡的问题。中国人口与发展研究中心副研究员史毅指出，托育服务更多聚焦于城市家庭，大部分农村地区尚未建立婴幼儿保育服务体系。他建议，深入探索农村托育服务，密切关注农村留守儿童，可通过上门入户等方式对监护人开展科学育儿培训。

(责编：郝孟佳、李依环)

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