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让新职业激发新干劲（民生观）

白真智
2023年04月03日08:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着政策红利的不断释放，新职业的从业人员必将拥有更大发展空间

　　

　　既是导游，也是讲解员，既能设计课程，还能策划、教学的“研学旅行指导师”；帮助企业生产制定碳排放定量，让各项环保管理实现统一规划的“碳排放管理员”；用数字技术实时再现生产全过程，让机器更“聪明”、生产更智能的“数字化解决方案设计师”……这些新奇的名称都是人力资源和社会保障部发布的新职业，是新技术、新产业、新业态层出不穷带来的新变化，也是劳动者职业兴趣、职业心态不断调整的表现。

　　如何让新职业激发新干劲？使其更好地发挥助力经济社会发展、带动高质量就业的作用？

　　加强规范和引导。新职业在发展之初，就要把规矩立起来，让行业有标准、从业者有遵循。目前，人社部已经陆续推进多个新职业的国家技能标准制定工作。同时，也鼓励有条件的地方和部门（行业）自行开发职业标准，可由人社部审定后颁布。相信随着从业规范体系的不断完善，新职业的发展也会更加健康、更加顺畅。

　　加大培训力度。人社部2020年发布的《新职业在线学习平台发展报告》显示，未来5年，新职业人才需求规模庞大，预计云计算工程技术人员需求近150万人、物联网安装调试员需求近500万人、无人机驾驶员需求近100万人。面对强劲的需求，如何填补人才缺口？形式多样的技能培训必不可少。这就需要不断完善政策措施，紧跟行业发展趋势，拿出具体可行的培训制度和方案，合理设计、注重效果、及时更新，在培训的课程安排和形式上下功夫，帮助愿意从事新职业的劳动者快速上手，提高技能，实现充分就业、稳定就业。

　　完善扶持政策。为促进新职业的可持续发展，需要有针对性地解决职业评价、待遇落实等系统性问题，提升职业吸引力。有关部门需加快推动建立新职业技能认证体系，完善技术标准，让从事新职业的技能人才有更明确的学习目标与动力，提升专业技能水平。同时，要根据新职业的特点确定薪酬、晋升体系，使从业人员看得到收入提升空间和职业发展前景，从而增强从业的积极性和稳定性。

　　新经济催生新职业，新职业助力促就业。随着政策红利的不断释放，新职业的从业人员必将拥有更大发展空间，也必将为实现更加充分和更高质量就业注入新的动能。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月03日 13 版）
(责编：郝孟佳、李依环)

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