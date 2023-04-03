本报记者 窦 皓

你眼中的幸福什么样？你感受到的幸福又如何？置身浙江台州黄岩区的永宁幸福科学馆，一场关于“幸福”的实地体验正在开启……

3月26日，由清华大学社会科学学院与黄岩区委区政府共同打造的积极心理学指导下的城市大型公共服务设施——永宁幸福科学馆正式开馆试运营，免费向广大市民开放。这是清华大学社科学院与黄岩校地合作结出的丰硕果实，也是黄岩全面建设共同富裕区域标杆的标志性成果。馆体建筑由清华大学美术学院团队设计，球体建筑共3层，面积1390平方米，是全国首家相关专业领域的科普体验及综合服务场馆。

在这里，所有和“幸福”相关的设计背后都有科学的理论支撑，“眼耳鼻舌身意”全方位体验，得到的不仅仅是全身心的放松，是情绪的释放和调节，更能令人在体验的过程中，进行专注力训练，感受当下的幸福感。

全馆以积极心理学理念为基础，将数字化电子科技设备与心理学知识的应用和科普相结合，加入高科技眼动技术、生物反馈技术、脑电技术、人工智能技术、虚拟现实技术等，打造幸福共享空间、科技互动空间和体验空间。每个区域、每面墙体、每件物品都有着独特的幸福科学设计和作用，旨在通过身体的观感、高科技的体验、360度沉浸式的感受等方式构建人们积极的情绪、和谐的人际关系，提高公众幸福感，助力创造幸福个体、社区和社会，是一个集心理学科普宣教及社会心理服务为一体的综合服务场馆。

“身处人工智能时代，幸福是一种机器无法取代、无法改变的人类专属特性，这与积极心理学息息相关。”清华大学社科学院院长彭凯平教授表示，作为研究人类幸福生活的学科，积极心理学应当勤于深入基层、接通“地气”，紧扣人民群众现实生产生活，紧扣经济社会发展实际，切实将基层存在的各类情况搞清搞透，让学术研究在具备理想高度的同时兼具人文温度。

当日，500余名来自黄岩教育、医疗、社区等重点行业的干部职工参加了相关培训，学习如何在科学系统分析情绪产生的生理原因等基础上保持积极向上的生活和工作状态。

据黄岩区委书记包顺富介绍，该区将以永宁幸福科学馆为起点，打造永宁幸福服务中心、市民幸福共享空间等集群式的永宁幸福中心，努力实现全社会层面的精神共富。与此同时，黄岩区加快构建区、乡镇（街道）、村居（社区）积极心理服务体系，打造全地域、全体人民、全人生的心理健康全程服务体系，全面满足人民群众对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 06 版）

(责编：郝孟佳、李依环)