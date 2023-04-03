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在华留学生展示汉语技能：因一门语言爱上一个国家

2023年04月03日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：在华留学生展示汉语技能：因一门语言爱上一个国家

　　颁奖现场。　杨迪　摄

　　“因为一门语言爱上一个国家，真的是很美妙的体验。”4月2日，“魅力汉语，映像宁夏”宁夏高校第五届来华留学生汉语大赛决赛现场，来自柬埔寨的留学生选手博安如是说道。

　　当天下午，“魅力汉语，映像宁夏”宁夏高校第五届来华留学生汉语大赛暨首届留学生“我眼中的宁夏”短视频大赛在银川举行，来自摩洛哥、老挝、印度尼西亚、土库曼斯坦、津巴布韦、赤道几内亚、巴基斯坦等10多个国家的6支留学生团体和10位选手参与角逐，展示汉语技能。

　　表演太极拳。　杨迪 摄

　　本次大赛分为团体赛和个人赛，内容涵盖诗词、成语、典故、节日、饮食、汉字等中华文化知识。比赛现场，留学生团体和选手参与“成语接龙”“你说我猜”“主题演讲”“知识问答”“中国文化才艺表演”等比赛项目，通过朗诵、演唱、演讲、弹奏、舞蹈等方式，讲述自己学习汉语的经历和游学宁夏的体会。

　　如今，汉语已成为不少来华留学生了解中国、感知中国的桥梁。身着蓝色唐装的参赛留学生金予程来自印度尼西亚，学习汉语仅一年半的他说着一口流利的中国话，“中国的古诗非常吸引我，虽然有时候我不明白具体的意思，但是我在听古诗的过程中，能够感受到旋律的优美。”

　　比赛现场。　杨迪 摄

　　来自摩洛哥的留学生选手倪思琳则对中国的方言很感兴趣，在宁夏学习生活的过程中，她学会了不少当地的方言词汇。如今，她也在宁夏找寻到了爱情，成为一名“中国媳妇”。

　　来自土库曼斯坦的留学生选手王爱莎学习汉语已有5年，在她看来，汉字是汉语中最复杂但又最有趣的地方，“我希望毕业后回到家乡，当一名汉语老师。”

　　比赛现场。　杨迪 摄

　　据了解，宁夏高校来华留学生汉语大赛已举办5届，已成为宁夏高校外国留学生展示汉语水平、交流汉语学习经验的平台，同时也为中华优秀文化架起一座通往世界的传播桥梁。(记者 杨迪)

(责编：郝孟佳、李依环)

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