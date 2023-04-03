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不以考试、“打卡接龙”等方式检验读书数量和效果

2023年04月03日08:41 | 来源：中国青年报
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原标题：不以考试、“打卡接龙”等方式检验读书数量和效果

为进一步推动青少年学生阅读深入开展，近日，教育部、中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部、中华全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协八部门联合启动了全国青少年学生读书行动，并印发了《全国青少年学生读书行动实施方案》（以下简称《实施方案》）。该方案，其中特别提出，义务教育学校要将读书行动纳入“双减”工作，严格控制书面作业总量，为学生阅读创造空间，并在学校课后服务中开设阅读活动项目。读书行动对学生不设硬性指标，不以考试、“打卡接龙”等方式检验读书数量和效果，不增加学生、教师及家长负担。

《实施方案》明确，教育部每两年将发布一次中小学图书馆馆配推荐书目，作为中小学校图书配备的主要参考依据。有条件的地方和学校，可结合地域历史文化特点，按照《中小学生课外读物进校园管理办法》等有关规定，丰富学生阅读书目，做好内容审核把关，确保青少年学生读物质量。

《实施方案》针对职业院校学生、普通高校学生和农村学生的实际，有针对性地实施专项读书行动。面向职业院校学生，实施“未来工匠”读书行动，引导学生学习工匠精神，钻研先进技术，提高技能水平；面向普通高校学生，实施“书香激扬青春”读书行动，引导大学生树立家国情怀，提高创新能力，增强报国本领。

值得关注的是，《实施方案》提出要面向农村中小学生，实施“我的书屋·我的梦”读书行动。目前，教育部已经协调社会力量向160个国家乡村振兴重点帮扶县的小学、初中、高中捐赠图书，促进农村中小学生阅读。

《实施方案》还提出要充分发挥数字化支撑作用，开设国家智慧教育读书平台，提供优质数字阅读资源，丰富阅读形式。有效利用“学习强国”、中国语言文字数字博物馆及各地各校数字平台，加强适宜、优质、多样、健康的阅读资源建设，服务学生处处可读、时时能读。

据了解，国家智慧教育读书平台已于同期正式上线，其中平台一期的建设重点，青少年读书空间设置“人文社科”“自然科学”“文学”“艺术”4个栏目，提供电子书、导读、书评、读书心得等相关内容。既引导青少年学生阅读经典，又注重分享前沿科技，提升学生独立思考和分析能力，为养成终身阅读习惯打好根基。教育部每年将面向中小学校遴选一批“书香校园”“书香班级”、优秀读书报告、读书标兵等。鼓励各地结合实际，对青少年学生读书行动开展好的学校、师生和家庭给予激励。

《实施方案》设立了全国青少年学生读书行动的总体目标，将通过3-5年的努力，使青少年学生读书行动广泛深入开展，促进中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育得到切实加强，科普教育深入实施；覆盖各学段的阅读服务体系基本完善，“书香校园”建设水平显著提高，青少年学生阅读激励机制建立健全，校内外阅读氛围更加浓厚；广大青少年学生阅读量明显增长，阅读兴趣、阅读能力持续提升，为养成终身阅读习惯打好根基。

（记者 樊未晨）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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