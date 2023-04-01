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“00后”特教老师：所有付出都为让孩子们适应社会生活

2023年04月01日21:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：“00后”特教老师：所有付出都为让孩子们适应社会生活

　　侯鑫鑫正在进行一对一授课。　谭伟旗　摄

　　“小朋友都说对了，真棒！”世界自闭症关注日前夕，在吉林长春一家特殊教育学校，侯鑫鑫忙着带领孩子们进行行为训练。

　　侯鑫鑫是一位“00后”个训教师。针对0-15岁自闭症儿童开展认知、理解及语言沟通方面的一对一康复训练，实现能听得见、听得懂，用行为实践，用语言表达交流是侯鑫鑫的工作内容。

　　“我的哥哥和好朋友都是自闭症人士，我陪伴着他们一同成长，所以我从小就学会了如何与自闭症孩子相处。”侯鑫鑫坦言，这是她从事特教行业的初衷，自己想帮助更多的自闭症孩子更好地融入社会。

　　侯鑫鑫正在进行一对一授课。　谭伟旗 摄

　　侯鑫鑫介绍，她需要根据每个孩子不同的认知水平“量身定制”课程。“比如，在做眼神训练时，需要用孩子感兴趣的强化物吸引他们的注意力，最终达到让孩子们主动进行眼神接触的效果。”侯鑫鑫说，每个孩子的强化物不同，有的孩子喜欢有声音的玩具，有的孩子喜欢没有声音的玩具，因此需要极大的耐心。

　　在语言沟通训练上，侯鑫鑫带着孩子们不断地练习模仿发音，再逐步过渡到字、词、句子。“每当孩子们有进步时，那种开心是无法用语言形容的。”侯鑫鑫说，截至目前，她已经带领30余个孩子实现了既定目标。

　　“获得家长和孩子们的信任是十分重要的。”侯鑫鑫说，要用孩子的方式和他们去玩，这才能让孩子们更好地配合授课。

　　“我深知自闭症孩子在长大后接触社会时的艰难和不易。”侯鑫鑫表示，即使是与人打招呼，他们都要练习上百次。“孩子进步比较大时，他们的父母会更欣慰一些。我的心愿就是让孩子们越来越好。”(谭伟旗)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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