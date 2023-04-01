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首届广西基础教育质量评估监测论坛召开

2023年04月01日19:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月1日电 首届广西基础教育质量评估监测论坛3月30日在广西师范大学召开。论坛以“指向学生发展的基础教育质量评估监测”为主题，与会嘉宾就新时代基础教育评价理念创新与政策解读、国内外基础教育质量评估与监测工具、基础教育质量监测结果运用的区域经验、数智时代的基础教育评价改革与创新等议题进行交流探讨。

“要把人民的满意度作为教育监测的前置，推动义务教育优质均衡发展，坚决守住办学质量底线。”教育部教育督导局副局长杨宇说，要完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，强调过程评价、探索增值性评价，对标建设高质量的监测体系，充分发挥质量监测的作用，树立全面、科学的教育质量观。

广西师范大学副校长孙杰远认为，要坚持教育优先发展，探索教育规律，力求区域创新。

在主旨发言中，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心副主任辛涛对国家义务教育质量监测方案进行解读，点明了不同学段教育质量与监测的手段与工具，并对今后工作进行了展望。西南大学教授朱德全围绕办学质量的“有效性”表征与“公平性”测度，从不同维度进行详细阐述。华中师范大学教授雷万鹏剖析了县中发展“师资之困”的现象，并就此提出了系列改革策略。

据了解，本次论坛由广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区人民政府教育督导委员会办公室主办，广西壮族自治区教育质量监测中心、广西师范大学教育学部、自治区基础教育教学指导委员会教育教学质量评价指导委员会承办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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