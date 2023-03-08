编者按：日前，全国妇联发布《关于表彰全国三八红旗手标兵、全国三八红旗手、全国三八红旗集体和全国巾帼文明岗、全国巾帼建功标兵、全国巾帼建功先进集体的决定》，并举行“三八”国际妇女节纪念暨表彰大会，表彰一批先进个人和集体，进一步引领和激励广大妇女坚定不移听党话、跟党奋进新征程，豪情满怀、意气奋发投入推进中国式现代化的伟大实践。

北京教育系统多个集体和个人获得荣誉表彰。其中，北京师范大学教授黄会林、北京服装学院教授王锐获得全国三八红旗手荣誉，中国人民大学北京高校思想政治理论课高精尖中心获评全国三八红旗集体，中国地质大学（北京）教授韩贵琳获得全国巾帼建功标兵，北京交通大学校医院、北京农学院文法与城乡发展学院社会工作系获评全国巾帼建功集体。

值此三八妇女节之际，让我们一睹首都教育巾帼风采，致敬首都教育“她”力量。

全国三八红旗手 北京师范大学 黄会林

黄会林，北京师范大学资深教授，艺术与传媒学院首任院长，中国高校第一位电影学博士生导师。十六岁参军后赴抗美援朝一线，1954年立功归国，1958年提前毕业留校。从教六十余年，培养了一大批中国现代文学、戏剧影视及文化传播专业人才。黄会林领军开创北京师范大学“双一流”“A+级”学科戏剧与影视学，创建“北国剧社”“北京大学生电影节” “看中国·外国青年影像计划”等系列重要文化品牌，创建中国文化国际传播研究院，首创“中国影视民族化”理论，首倡“第三极文化”，承担国家级、省部级重大、重点科研项目十余项。黄会林心系学校与学院建设，倾力募资建成“北京师范大学田家炳艺术书院”大楼和“邱季端体育馆”。

全国三八红旗手 北京服装学院 王锐

王锐教授曾为北京市第十一次党代会代表和北京市第十三届政协委员。她潜心教学研究近40年，瞄准纺织材料领域的“卡脖子”难题，凭着十年磨一剑的坚守，带领团队实现功能纤维多项关键核心技术的突破，为我国纺织事业发展做出了突出贡献。她主持国家重点研发计划、国际合作基金等国家级及省部级项目50余项，曾以第一完成人的身份荣获国家科学技术进步奖二等奖两项，先后获光华工程科技奖青年奖、中国纺织工业联合会科学技术特别贡献奖（桑麻学者）、中国纺织工业联合会科技进步一等奖等多项荣誉。发表论文200余篇，部分论文被SCI和EI收录，授权发明50余项，合著出版著作4部，译著1部。享受国务院政府特殊津贴，获全国优秀科技工作者、北京学者、北京市先进工作者（劳动模范）、北京市优秀教师等多项荣誉称号。

全国三八红旗集体 中国人民大学北京高校思想政治理论课高精尖中心

北京高校思想政治理论课高精尖创新中心由北京市于2015年10月依托中国人民大学成立。自成立以来，中心围绕找准高点定位、推进精准发力、实现尖端突破，为推动思政课改革创新和大中小学思政教育一体化建设作出重要贡献。经过努力，中心各项成果得到中央领导同志、上级部门和全国同行高度认可，已成为具有全国影响力和引领力的思政课“金字招牌”。2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会时肯定了中心建设成效。2022年4月25日，习近平总书记到中国人民大学考察调研，观摩了王易教授的思政课智慧教室现场教学，勉励中心继续努力，为全国大中小学思政课教学提供更多“金课”。

全国巾帼建功标兵 中国地质大学（北京）韩贵琳

韩贵琳教授长期从事环境地球化学和同位素地球化学的教学和科研工作，教学中坚守教书育人初心，努力为祖国培养新时代地学接班人，科研上投身生态文明建设，力争为绿水青山贡献地学力量。以第一/通讯作者发表SCI论文150余篇；全球ESI高被引论文9篇；出版专著4部；获国家授权专利12项。入选教育部长江学者特聘教授、获得国家杰出青年基金、国家地球化学协会Kharaka奖、第一届优秀女地质科技工作者奖、侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖等奖励。

全国巾帼建功集体 北京交通大学校医院

北京交通大学医院共有职工93名，其中女性职工83名，占比89.2%。院领导5名，均为女性。团队3年来始终坚守在疫情防控第一线，在做好疫情防控的同时，苦练疫情防控和医疗服务的各项技能，不断创新，解决学校疫情防控中的难点和痛点。校医院搭建远程医疗体系，实现“空中诊室”，解决师生群众的医疗需求和对疫情的心理恐惧；积极研制中药方剂并免费发放，有效缓解新冠患者的不适症状；通过线上线下开展健康宣教，惠及6万多人次。医院集体和个人获得全国红十字模范单位、全国铁路青年安全生产示范岗等国家级7项、获市级29项、校区级34项荣誉，在“优质服务基层行”活动中获得国家表扬，连续多年在海淀区非区属社区卫生服务中心绩效考核进入前三名。

全国巾帼建功集体 北京农学院文法与城乡发展学院社会工作系

北京农学院文法与城乡发展学院社会工作系现共有专职教师10人，女教师7人，占系教师总人数的70%。社会工作系女教师们践行“以生命影响生命”的专业价值理念，真正以学生为本，全身心地开展对心理关注对象学生的个案心理辅导工作和“大学生适应团建”活动，服务达到千人次以上；为学生做心理减压和情绪疏导工作，切实地协助新生适应大学新生活，增强了班级同学间的凝聚力。2021年和2022年，社会工作系连续两年接受国家民政部和人力资源与社会保障部以及中国社会工作学会的委托，在全力做好疫情防控工作的前提下，高质量地完成了“全国社会工作者职业水平评价工作”。连续两年受到民政部慈善事业与社会工作司的表扬，受到中国社会工作学会的荣誉表彰。

(责编：郝孟佳、熊旭)