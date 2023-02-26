人民网沈阳2月25日电 （王斯文）2月24日，沈阳市于洪区“人民智课智慧双减课堂”项目启动仪式暨人民智课系统应用培训会在于洪新城第一小学举行。2023年春季新学期开始，于洪区4.5万余名小学生将陆续通过“人民智课智慧双减课堂”率先享受到多样化、高水平的课后服务。于洪区此举是贯彻党的二十大关于“推进教育数字化”精神的强力之举。

人民智课项目通过搭建本地“智慧双减课堂”线上系统，建设物理空间和网络空间相融合的数字化智能化校园，为教育高质量发展提供“数字底座”。截至目前，联合全国知名院校、国家级教学专家，从“德-智-体-美-劳”五育并举的角度研发了《创意打击乐》《加油！科学课》《世界百科及绘本》《少儿辩论课》等60余门课程，近5000学时。

“人民智课智慧双减课堂”互动双师课后服务平台。

作为“人民智课智慧双减课堂”项目在辽宁省内首个落地的县区，于洪区将通过试点先行、全面铺开的方式，在人民网的技术支持下为学校提供集系统平台、课程内容、教师培训于一体的整体解决方案，全力打造“双减”背景下科技赋能教育的民生工程样板。

人民智课互动双师素质教育智能教育系统平台。

“人民智课智慧双减课堂”在于洪落地，是区委区政府高度重视教育，将“双减”工作作为一项重要政治任务和重大民生工程加以贯彻的“亮剑”之举。下一步，于洪区教育系统将聚焦实现课程全覆盖、班级全覆盖、学生全覆盖的高质量“人民智课智慧双减课堂”建设目标，统筹系统推进，以优质智能化教学赋能课后服务。

启动仪式上，沈阳市于洪区东北英才学校、于洪区国奥小学、于洪区沙岭九年一贯制学校、于洪区于洪新城第二小学等10所学校被授予“人民智课智慧双减课堂示范校”。

人民智课智慧双减课堂示范校授牌仪式。于洪区教育局供图

人民智课智慧双减课堂示范校授牌仪式。于洪区教育局供图

未来，人民网辽宁频道将与沈阳市于洪区合作打造“互联网+教育”创新应用基地，以互联网课程内容、技术手段、宣传展示等方面的优势，结合区内优质教育资源和丰富的应用场景，共同探索“双减”背景下的高水平教育发展之路，助力于洪在领跑“幸福”教育征程中，让“智慧”之旗高高飘扬。

(责编：孙竞、李依环)