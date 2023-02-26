记者25日获悉，中国大学智库论坛第七届年会在复旦大学举行，聚焦“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”主题。

上海市人大常委会副主任、党组副书记周慧琳指出，高校智库作为中国特色新型智库的重要力量，是当今时代国家战略设计和重大政策制定的思想库、社会思潮的引领者，是培养高质量人才的重要基地，也是促进国际交流与对话的重要平台。

新发展阶段推动高校智库高质量发展？教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，应高站位服务中国式现代化，深入研究中国式现代化的特殊性和一般性，总结推进中国式现代化有开创性独特性的实践经验，构建中国式现代化的学术体系、话语体系和叙事体系。她认为，应组建一批以中青年为主、文理交融的社科创新团队，为参与全球科技和人文竞争做好人才和智力储备，遴选一批跨学科专家学者，组建高校智库专家库，打造政治可靠、素质优良、成果突出的骨干力量，优化高校智库人才和成果评价体系。翁铁慧指出，应探索创新，高标准健全高校智库的治理体系，建立高效协同的机制。

周慧琳指出，应发挥高校智库特有优势，从中国实际出发，总结中国实践、阐释中国故事、提炼中国经验；以改革创新思维推动高校智库高质量发展，营造有利于智库人才成长的生态环境。他强调，构建智库平台协同机制，强化合作研究与协同攻关，加快搭建协同机制，聚智聚力，推动有效资源、有效机制紧密围绕在时代主题上，为国际和国内科研合作提供良好的环境，推动形成更多展现智库智识水平的成果。周慧琳指出，高校智库未来建设和发展应大力服务推动区域经济社会发展。

复旦大学校长金力指出，近十年间，中国大学智库论坛成长为一个彰显中国高校智库综合实力的成果转化平台，一个集中展示中国高校智库创新思想、优秀成果的重要窗口。复旦大学党委书记裘新表示，将探索高校智库服务治国理政的新路径、新特色、新品牌，以中国现代化推进中华民族伟大复兴。金力指出：“我们为推动完善上海智库同城协同体系、建设高校高端智库联盟、办好成果转化平台，贡献力量；以高校之‘智’，服务国家和区域经济社会发展。”

华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷认为，高校智库是建设“教育强国、科技强国、人才强国”的助推器，并提供人力资源保障，要成为政策理论建设的“智囊团”、人才培养的“播种机”。高校智库应致力于创建自主知识体系，产出示范性研究成果，要突出专业化，推进信息化，注重国际化。崔允漷指出，加强团队建设是保障高校智库生命力与战斗力的重要路径，要创新团队制度建设，加强组织文化建设，营造良好的工作氛围，加强思想建设。

中国大学智库论坛自2014年至今，已累计举办7届年会、2届高端峰会和2场高端圆桌，参会人数达2000余人次。论坛初步建立起“中国大学智库思想的创造平台，智库优秀成果的传播平台，高端智库人才的聚合平台，智库研究与决策需求的对接平台”，凝聚了各方力量，形成了中国特色新型高校智库品牌。本届论坛年会设置五大圆桌会议，分别聚焦“经济新动能：高质量发展与中国现代化新征程”“社会新方向：中国式现代化与人的全面发展”等。(记者 陈静)

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