【人才是第一资源·笔谈】

党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。培养更多农业科技人才，助力“三农”事业发展、推进乡村全面振兴，是涉农高校在新时代新征程上必须担起的时代重任。

农业农村现代化关键在科技在人才

确保国家粮食安全的关键是“藏粮于地、藏粮于技”。藏粮于地，要靠农业人才来突破资源制约；藏粮于技，要靠农业人才来发挥核心作用。

2019年9月5日，习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信时指出，农业农村现代化关键在科技、在人才。他强调，培养更多知农爱农新型人才，为推进农业农村现代化、确保国家粮食安全、提高亿万农民生活水平和思想道德素质、促进山水林田湖草系统治理，为打赢脱贫攻坚战、推进乡村全面振兴不断作出新的更大的贡献。

我国耕地面积为19.18亿亩，位居世界第3位，但人均耕地仅1.36亩，经营10亩以下农户数占比73.30%，经营30亩以上中大规模耕地农户数占比不足5%。如果要在有限的耕地上增加粮食产出，就必须转型为规模化经营模式，更需要培养高水平新型人才。

一粒种子可以改变一个世界，一项技术能够创造一个奇迹。我国现代种业创新体系不断完善提升，培育推广超级稻、节水抗旱小麦、抗虫耐除草剂玉米等一大批优良品种，第五期超级杂交稻“超优千号”多次创造水稻高产世界纪录……近年来，广大农业科技工作者面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，把论文写在大地上、成果送进百姓家，为促进农业科技进步和农业农村经济社会发展作出了突出贡献。

深入学习贯彻习近平总书记的重要回信精神，涉农高校必须以强农兴农为立校之本与使命担当，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，坚持价值引领，突出知行合一，在情怀浸润、培养模式、实践育人等方面不断探索，努力培养更多高素质知农爱农新型人才。

探索符合国情的人才自主培养体系

涉农高校应围绕农业安全“卡脖子”技术加快培养储备人才，对标世界先进水平，结合我国实际，探索符合我国国情的人才自主培养体系。

要把知农爱农教育贯穿人才培养全过程，把家国情怀教育融入人才培养各环节。坚持专业教育与情怀教育有机融合，“第一课堂”和“第二课堂”深度融合，加强实践育人体系建设，搭建实践育人平台，强化耕读教育，引导学生学农爱农、知农为农，在“知行合一”中深化农林学子的知农爱农价值塑造和情怀教育。东北农业大学开展的金陵讲堂系列学术活动，搭建了农学院师生与国内外专家学者的学术交流平台，营造浓厚的学术氛围，增强学生的专业认知度。

要改革人才培养模式，大力推进新农科建设。改造提升传统涉农专业，对接行业产业发展对人才素质、技能的要求，重构专业能力体系，建设世界一流涉农专业体系。全面推动农、工、理、医、管、文等多学科交叉融合，按照全产业链、全生命周期的逻辑构建课程体系。要依托农业科技创新和技术推广体系，创新农林人才培养体系。把复合型、技能型人才培养置于技术推广一线，把专业硕士、专业博士培养放在产业一线，把学术型人才培养放在科研一线。

要强化面向粮食安全重大“卡脖子”问题的人才培养。聚焦生物育种、黑土地保护等领域，开展高水平前沿基础研究、关键核心技术攻关和高层次人才培养。在进一步加大对涉农高校基础研究支持力度的同时，有必要整合涉农高校科研力量，聚焦重大任务和工程，开展增强跨系统、跨高校、跨学科的合作及协同攻关，减少低水平重复建设，加强战略科技力量建设，在农业重大科技突破上作出更大贡献。

涉农高校需要进一步坚定服务高水平科技自立自强的使命担当，充分发挥高校基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，以国家战略需求为导向，主动融入经济社会发展，坚持内涵式发展，不断优化学科、平台、人才队伍建设，为端牢中国饭碗提供人才支撑。

以真挚感情服务“三农”奉献“三农”

全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。涉农高校要教育引导广大学生做懂农业、爱农村、爱农民的新型人才，以真挚的感情服务“三农”、奉献“三农”。

要指导学生把田间地头和村屯农家作为自己的第一课堂，准确把握农业生产的关键环节和现实需求，把理论知识与生产实践紧密结合，真正做到在专业技术上“知农爱农”。要帮助学生学会与农民打交道，把农民当亲人，会讲农民话、会干农民活，全面了解农民的所思、所想、所盼，真正做到在真情实感上“知农爱农”。东北农业大学的东农豆坊项目鼓励学生主导创业，在电商、校园实体店、连锁店的尝试中获得了成功，实现了产学研的融合。

一方面要教育引导学生形成甘于奉献的精神和淡泊名利的情怀，另一方面要积极为学生更好地服务“三农”创造条件。要积极与地方党委政府沟通，不断完善农村人才吸引机制，建立健全专项支持政策体系，发挥整合效应，释放政策“红利”，形成鼓励大学生积极投身农业农村的良好社会氛围。在新的起点上，要积极构建价值—情怀—知识—能力“四位一体”的“三农”人才培养新模式，引导学生成长为有知农爱农情怀、有强农兴农本领的时代新人，走出“象牙塔”，主动融入农业发展“主战场”，奔赴广阔天地。

培养知农爱农新型人才的最终目的，是让他们在“三农”一线建功立业。从“学”到“干”再到“干得好”需要一个艰苦的过程，从学校开始就必须为他们“历经风雨”打牢基础。要培养学生“学”的韧劲，树立终身学习的理念，持之以恒地学习专业知识，领会不断调整完善的“三农”政策，适应日新月异的农村变化，使自己能够始终走在时代前列。更要培养学生“干”的恒心，以坚定的意志和百折不挠的精神干出实实在在的业绩，为实现农业农村现代化，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

党的二十大报告指出，教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。涉农高校作为培育知农爱农新型人才的重要阵地，要牢记习近平总书记殷切嘱托，全面贯彻党的教育方针，坚持把为党育人、为国育才的初心使命与知农爱农强农兴农的时代重任紧密结合，把最好的论文写在祖国希望的大地上。

（作者：陈庆山，系东北农业大学农学院院长）

(责编：孙竞、李依环)