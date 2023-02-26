舞台中央，白色纱幕如丝绸一般垂下。曾在北京冬奥会惊艳绽放的全色激光投影显示技术，再次为观众营造出梦幻绚丽的画面，让人恍若置身其中。

精美绝伦的背景下，优美动听的巢湖民歌、活泼轻快的打莲湘、乡土味浓郁的庐剧，以及形式活泼的门歌、庐州大鼓渐次登台，花团锦簇中非遗魅力尽情绽放。

日前，在合肥，一场融合了科技创新元素的非遗展演让观众大呼过瘾。“没想到合肥非遗如此丰富多彩。我是第一次听庐剧，唱腔一出，特别震撼。”来自合肥高新区的观众张力驰是河南人，看了演出后，他对合肥非遗产生了浓厚的兴趣。

“这是合肥市首次将优秀非遗文化项目集中展示在舞台上。我们希望将传统非遗文化呈现得更青春，更有活力，老少皆宜。通过创新的形式，在保留中华优秀传统文化精髓的同时，吸引更多年轻人走近非遗、走近优秀传统文化，打造出‘合潮’这样一个属于合肥的文化精品新IP。”晚会总导演耿小强介绍。

“这是合肥地区非物质文化遗产的一次‘大展示’，也是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展合肥实践的一次尝试和创新。”安徽省社科联党组书记、常务副主席李兵认为，要想留住非遗文化的“根”和“魂”，尤其是要留住年轻观众，就要在作品本身下足功夫，推出让专业的人欣赏、让广大群众喜闻乐见的精品力作。“只有融入时代气息、走进日常生活，非遗的魅力才能被感知，技艺才能代代传承。”

从铠甲在身的将军，到青春洋溢的青年创业者，舞蹈《变迁》借助3D全息投影呈现，让人置于画中，产生穿越时空的悬浮感。“纱幕表面看起来很薄，我们的技术可以做到投光时，纱幕后面几乎不可见。这样能让虚拟、朦胧的幻觉空间效果显得更加逼真。”项目策划张家豪介绍，这项来自合肥高新区的技术，目前做到了稳定性高、应用广泛。

如今的合肥正朝着打造具有国际影响力的科创名城大步迈进。作为全国第二个获批的综合性国家科学中心，合肥在量子、核聚变等领域处于全球领跑地位，涌现了“墨子号”量子卫星、量子计算原型机“九章”“祖冲之号”等一系列标志性、引领性的重大原创成果。“科里科气”正成为合肥的鲜明标签。

一座“科里科气”的城市如何提升文化软实力，形成与之相匹配的“文里文气”，合肥正在奋起直追。

大幕拉开，穿着演出服、搬着红色椅子的演员们登上了舞台。戏曲名家联唱《徽黄京庐颂万疆》用行云流水的唱腔，庐剧、徽剧、黄梅戏、京剧轮番开嗓，观众听得如痴如醉。

如何在风格各异的戏曲中找到共性，实现整体舞美风格的统一，同时又突出各自特点，是舞蹈编排最大的难点。“我选择了椅子这一道具，用它们在舞台上串联起整个节目。”节目编导余文韬介绍，这种灵感来源于传统戏曲舞台布景讲究的一桌二椅。在节目表演中，演员根据曲目的变化，搬挪椅子，让它们或合或散，或直立或倾斜，演员们则或倚或靠，时站时立，小小的椅子在舞台上呈现出动态的美感。

充满创新表达的国风美学，引起年轻观众深深的共鸣。“舞台呈现了震撼的沉浸式效果，戏曲演员的现场演绎，辅助道具特效，带来极致逼真的视觉享受。”不少观众看完演出后，兴奋之情溢于言表。

剧场内节目精彩纷呈，剧场外，洋蛇灯恍如金龙出海，洋蛇灯的蛇头时而高昂，仿佛腾空而去，时而低垂，恍如下潜入海，摇大车、堆宝塔、金蛇出洞，金蛇狂舞……庐州蛋雕、庐阳剪纸、庐州内画、葫芦烙画等非遗传承人的展位前，游人驻足观赏，非遗传承人拿出各自的技艺，为大家带来了一道道“文化大餐”。（记者 常 河）

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