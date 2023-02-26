2月25日，“2023年上海市春季促进就业专项行动大型招聘会暨长三角地区高校毕业生择业对接会”在上海举行。作为2020年以来上海市举办的最大规模的线下招聘会，预告一经发布便吸引了1200余家招聘单位报名参加。上海市就业促进中心主任周国良表示，“随着产业资源交汇越来越多，未来我们将推出更多举措促进长三角一体化发展。”

本次招聘会主办方精挑细选千家企业入场招聘，提供招聘岗位超过2.5万个。现场招聘岗位不仅涵盖先进制造业、建筑业、科研与信息技术业等重点行业，还针对专精特新“小巨人”企业、人力资源服务机构、就业见习基地设立专门招聘区域。此外，主办方还联合江苏、浙江、安徽等地人社部门，邀请当地120家知名企业来沪招聘，通过资源共享和优势互补，深入推动长三角一体化发展。

本次活动同步通过上海人社官方抖音号、视频号、支付宝直播平台、安徽人才直播平台实时开展直播带岗。拼多多、美团等16家重点企业走入直播间，轮番直播7小时。直播过程中，高管亲自带岗，云上入企探岗，企业互动提问……丰富的直播内容让求职者收获颇丰。值得一提的是，面对心仪的岗位，求职者扫描屏幕上的岗位二维码即可实时应聘，简单方便。

在活动现场，一楼大厅的显眼位置设立了政策咨询、职业指导区。这里全方位提供就业补贴、创业咨询、职业培训、档案管理、失业保险等政策咨询，资深职业指导师和就业服务专家为有就业困惑和发展规划需求的求职者提供一对一咨询服务。刚做完咨询的应届毕业生王同学告诉记者：“这次招聘会来对了，明确了我的择业思路。”

本次对接会由上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会、长宁区人民政府主办。

截至当天下午4时，本次招聘会的累计入场人数达1.78万人，收到简历数共计3.5万余份，达成初步意向近1万人。现场职业指导和政策咨询超过1000人，直播带岗活动参与人数超过20万人。（记者孟歆迪）

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