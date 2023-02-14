人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

数字化赋能基础教育高质量发展论坛在京举行

2023年02月14日18:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京2月14日电 （记者李依环）2月13-14日，世界数字教育大会在北京召开。作为大会的重要议程，“数字化赋能基础教育高质量发展”平行论坛今天以“现场+云端”的方式进行

论坛期间，教育部副部长王嘉毅出席论坛并致辞，阿根廷、越南、古巴教育部部长分别视频致辞，联合国儿童基金会等国际组织，英国、哥伦比亚等国家和香港、澳门特别行政区教育官员，以及中国内地部分省市县教育行政部门负责人、中小学校校长、数字化专家和数字技术企业代表等在论坛上交流发言。

王嘉毅指出，中国政府高度重视基础教育数字化，注重发挥数字技术对基础教育的引领、推动作用，将数字化与基础教育改革发展同谋划、同部署、同推进，数字化基本建设实现全面覆盖，大规模应用实效明显，为基础教育高质量发展注入强大动力。

王嘉毅表示，中国举办着世界上最大规模的基础教育，以数字化赋能基础教育高质量发展，是面向新时代的战略选择和必由之路。中国将坚定不移推进基础教育数字化战略行动，努力为全体中小学生享有更加公平、更高质量的基础教育提供强有力支撑。中国愿意与世界各国的朋友们携起手来，加强交流合作，积极探索创新，充分借助数字化赋能基础教育高质量发展，共同开创基础教育更加美好的未来。

教育部有关司局、直属单位、部属高校负责同志，部分地方教育行政部门负责人、有关专家、中小学校校长代表，有关国际组织和外国驻华使馆代表在主会场参加论坛。各省（区、市）和计划单列市教育行政部门负责同志以及相关部门负责同志，市县级教育行政部门负责同志，中小学校校长和教师代表在分会场参会。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部