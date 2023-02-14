人民网北京2月14日电 （记者李依环）2月13-14日，世界数字教育大会在北京召开。作为大会的重要议程，“数字化赋能基础教育高质量发展”平行论坛今天以“现场+云端”的方式进行。

论坛期间，教育部副部长王嘉毅出席论坛并致辞，阿根廷、越南、古巴教育部部长分别视频致辞，联合国儿童基金会等国际组织，英国、哥伦比亚等国家和香港、澳门特别行政区教育官员，以及中国内地部分省市县教育行政部门负责人、中小学校校长、数字化专家和数字技术企业代表等在论坛上交流发言。

王嘉毅指出，中国政府高度重视基础教育数字化，注重发挥数字技术对基础教育的引领、推动作用，将数字化与基础教育改革发展同谋划、同部署、同推进，数字化基本建设实现全面覆盖，大规模应用实效明显，为基础教育高质量发展注入强大动力。

王嘉毅表示，中国举办着世界上最大规模的基础教育，以数字化赋能基础教育高质量发展，是面向新时代的战略选择和必由之路。中国将坚定不移推进基础教育数字化战略行动，努力为全体中小学生享有更加公平、更高质量的基础教育提供强有力支撑。中国愿意与世界各国的朋友们携起手来，加强交流合作，积极探索创新，充分借助数字化赋能基础教育高质量发展，共同开创基础教育更加美好的未来。

教育部有关司局、直属单位、部属高校负责同志，部分地方教育行政部门负责人、有关专家、中小学校校长代表，有关国际组织和外国驻华使馆代表在主会场参加论坛。各省（区、市）和计划单列市教育行政部门负责同志以及相关部门负责同志，市县级教育行政部门负责同志，中小学校校长和教师代表在分会场参会。

(责编：郝孟佳、熊旭)