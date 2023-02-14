“小朋友们过来集合，我们一起做游戏。”2月8日，中国铁路郑州局集团有限公司实验幼儿园迎来了第一批返校的孩子们，师生们满怀欣喜，再次相见，同样的场景，不同的心情，寂静的学校又重新焕发生机与活力，让所有的花开不负等待。

宽敞干净的操场上，撒满了师生们的欢声笑语。“我与高铁比速度”小游戏正热火朝天的进行中，老师同小朋友们一起，手拿小火车图板，争先恐后，争夺第一。

“老师，过年我坐火车去了西安，吃了肉夹馍”小朋友们同老师在教室里分享着春节游玩的喜悦与心得体悟，“我还和爸爸去滑雪场玩了滑雪。”小朋友王泺杰很享受这个可以尽情进行户外活动的春节。同时，她也很期待新的学期。

今年春节，在孩子们眼中是充实而有趣的，园内开展了“我心目中的春节”绘画活动，师生们在一起用画笔勾勒出心中对新年的美好祝愿。

园长薛欣惠表示：“幼儿园以游戏为基本活动，而一切活动皆是课程。我们提前对园内设施设备的进行检查清洁，对全体教职工开展学前培训。在新学期到来之际，我们用抽福袋、击鼓等游戏方式，让孩子们感受到传统游戏的乐趣，保障幼儿来园后的身心健康，让幼儿开心，让家长放心。”园长薛欣惠说道。（白雪峰、安妮妮 摄影：许伟）

来源：人民日报客户端河南频道

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