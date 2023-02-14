原标题：北京中小学校幼儿园全面开学 开展健康教育打造平安校园

2月13日，北京市中小学、幼儿园全面开学。 北京教育部门供图

13日，北京市中小学、幼儿园全面开学，上百万中小学生如期返校。这是实施“乙类乙管”后第一个开学季，各学校聚焦开学第一周，设计好开学第一课，谋划好课后服务工作，让孩子们在满满的仪式感中开启新的学习生活，融入到正常的校园生活秩序中。

2月13日，北京市中小学、幼儿园全面开学。 北京教育部门供图

各具特色活动欢迎学生“回归”校园

走过“春天里的新学期”为主题的开学门，同学们一到校门口，就感受到扑面而来春天的勃勃生机；在洋溢着兔年年味的氛围中，每一位同学拿到一张趣味兔形卡片，在开学第一天写下新学期的目标……为了让孩子们拥有健康快乐充实的新学期校园生活，北京市西城区高标准做好中小学幼儿园开学各项准备工作，包括完成校园安全巡视，排查各项安全隐患；精心布置整洁优美的校园环境，营造温馨的开学氛围；用心设计有教育意义的开学典礼。

有的学校设计了趣味体能恢复操和体育小游戏，组织同学们循序渐进增强体质；有的学校准备了红色主题的开学典礼，让同学们交流分享寒假期间读红色书籍、游红色场馆、观红色影片、唱红色歌曲的收获和体会，激发爱国情感；有的学校邀请各行各业优秀人物进入班级中讲开学第一课，担任“副班主任”，用榜样的力量引领学生健康成长。各幼儿园精心布置了童趣可爱的园所环境，结合幼儿的年龄特点精心设计活动，用欢快的歌曲欢迎孩子们回“家”，设计户外锻炼、同伴游戏项目，让返园的孩子们感受快乐的幼儿园时光。

北京市西城区教委相关负责人表示，为更好地促进教育优质均衡发展，巩固教育高原，打造教育高峰，做有温度的西城教育，在新的学期里，西城区将继续大力发展“小而精”“小而美”特色校，通过引进“大师工作室”、引进高校资源等，着力打造特色课程、特色景观、特色文化和特色办学模式的精品特色学校，实现“各美其美、美美与共、各具特色”的教育生态，推动西城区教育高水平优质均衡发展。同时，继续聚焦“双减”成效，聚焦课堂教学、课程建设、教研引领、数字赋能等方面，统筹优化教育资源，提升课后服务品质，让孩子睡眠更充足、身体更健康、童年更快乐。

2月13日，北京市中小学、幼儿园全面开学。 北京教育部门供图

文明宣讲直通车开进学校

“同学们，阔别已久，欢迎大家回到美丽的校园，今天我们邀请到丰台区新时代文明实践志愿服务总队志愿者、北京教育学院丰台分院思政教研员张璇老师，为我们带来《弘扬时代精神，绽放青春之花》主题教育课程。”开学第一天，丰台区109所中小学校的近10万名中小学生迎来了一堂“专属定制课程”，由思政教研员深入浅出地讲述了中国式现代化的深刻内涵，激励广大中小学生争做有责任、有担当的新时代好少年。

开学第一课上，张璇用引人入胜的故事、通俗易懂的语言，教育大家珍惜大好年华，修身立德、勤学上进，做对国家、对人民、对社会有用的人。同时张璇还向全区广大师生发出了“建设文明城区，从我做起”的倡议，动员大家从点滴做起，树立文明新风，为创建全国文明城区贡献力量。

据了解，此次“开学第一课”是丰台区创新开展的“文明丰台365”宣讲直通车中的其中一讲，采取线上线下模式开展，除中小学师生外，丰台区26个新时代文明实践所、397个新时代文明实践站的群众同步聆听了宣讲，全区收看人数近19万人次。

丰台区委宣传部副部长、区创建办专职副主任刘屹介绍，“文明丰台365”宣讲直通车是2023年丰台区新时代文明实践活动的创新举措。宣讲直通车充分整合丰台区党的二十大精神宣讲团和基层百姓宣讲团的优势资源，邀请驻区高校教师、“三级党校”老师以及职能部门业务骨干走进直播间面向全区干部群众开展宣讲，通过构建“专家讲理论、领导讲政策、百姓讲故事”多层次、立体式的宣讲体系，将新时代文明实践所站打造成全区理论宣讲的新阵地，做到天天有宣讲，站站有活动，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

开展健康教育建设平安校园

不少学校把“做好自身健康第一责任人”作为主要内容，开学伊始开展健康教育，打造平安校园，保障师生健康。

位于北京市东城区的分司厅小学邀请东城区青少年健康中心的工作人员传授健康防护小妙招；北京市第二中学的校医介绍了“乙类乙管”条件下校园防疫措施；怀柔五中将新冠病毒感染及传染病防控知识与技能等纳入开学第一课，提高学生的防病意识和自我防护能力。

灯市口小学主管体育教学的杨春艳副主任介绍，考虑到学生经历疫情的考验需要调整适应，学校不仅安排班主任摸排学生的身体状况，开学后首月主要进行恢复性练习，体育老师会组织学生做好准备活动，同时降低运动强度和难度，尽量不安排长跑等无氧运动，采用慢跑、跳操等“慢启动”方式，让学生重新适应体育锻炼的节奏，循序渐进回归到正常运动水平。

北京市疾控中心提示，学校要保证学生户外活动时间，开学初建议引导学生积极参加户外低强度活动，根据学生健康情况循序渐进。在保证安全的情况下，逐步加强运动负荷，保证学生每天日间户外活动不少于2小时。(记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、孙竞)