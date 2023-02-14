原标题：青海西宁全面开学：关注心理健康 “神兽”快乐“归笼”

图为西宁市第十二中学学生上“开学第一课”。 马铭言 摄

13日，青海省西宁市中小学生全面开学，结束了四个月的“网课”，师生们迎来了新学期，沉寂已久的校园又充满了欢声笑语。

“来，开学第一天拍个照留念一下。”“今天起你就要好好‘战斗’啦。”……

早上8点，伴随着一场春雪，西宁市昆仑路小学前的十字路口人流、车流如梭，家长把孩子送到校门前鼓励、叮嘱着。

学校门口老师们“变身”卡通兔，摆放好“昆小学子欢迎回家”的欢迎词迎接学生的到来。学生们经过校门两侧的“测温门”依次进入校园。

图为昆仑路小学学生与“欢迎兔”互动。 马铭言 摄

教学楼里，一只憨态可掬的“南狮”蹦进四年级1班教室，学生们欢呼着迎上去互动。

图为学生们与“南狮”互动。 马铭言 摄

“终于开学了，好开心，我又可以跟同学们一起学习玩耍，太想念我的老师和同学了。”学生赵晨羲说。

“去年9月开始上网课，今年提前开学就是要在3月前将网课进行查漏补缺，3月1日起开始正常的教学内容。”昆仑路小学校长赵虹蕊说，从“线上”到“线下”老师和学生都需要调整适应，尤其是学生结束了长时间的网课，回归课堂后没有了网课的自由和慵懒，学生心理上和养成习惯上都需要有时间来平缓过渡。

为迎接久违的同学们，西宁市各个小学提前精心策划、装点校园、布置教室，让同学们从走入校门的那刻便能感到惊喜不断、温暖相伴。

8点半，在西宁市第十二中学，七年级的学生已经开始了“开学第一课”。

“经过几天的准备工作，今天见到阔别了六七个月的面孔，觉得非常开心。我希望经过共同努力让他们尽快转换到当下中学生的角色，在有压力的同时开心地度过每一天。”西宁市第十二中学教师王慧说。

图为中学生开学入校。 马铭言 摄

西宁市第十二中学副校长黄庆红介绍，恢复线下教学后，学校在复习巩固上学期知识点的同时关注学生的心理健康，将举办各方面的活动和心理课程让学生愉快地进入新的学期。

据悉，西宁市公安交通管理部门安排警力持续对西宁市40余所中学、50余所小学、70余所幼儿园周边的交通标志、交通信号灯等设施全面摸排。同时在上下学期间加强84处护学岗常态化守护管理，开展学校周边违停车辆清理，全力保障校园周边道路交通安全。

西宁市市场监管部门已于2月7日起对校园及校园周边食堂、餐饮店、商店等涉及食品加工及销售的市场主体进行抽查，确保开学后校园食品安全。(李隽)

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