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四部门部署保障春季学校食品安全

2023年02月14日00:57 | 来源：新华网
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原标题：四部门部署保障春季学校食品安全

　　新华社北京2月13日电（记者赵文君）记者13日从市场监管总局了解到，市场监管总局等四部门对春季学校食品安全工作提出要求，校外供餐单位和学校食堂应严格执行索证索票、进货查验、从业人员健康管理、食品留样等制度，规范加工制作过程，严控食品安全风险。

　　近日，市场监管总局联合教育部、国家卫生健康委、公安部印发《关于做好2023年春季学校食品安全工作的通知》。通知要求，落实校外供餐单位和学校食品安全主体责任，督促校外供餐单位和学校食堂依法配备食品安全总监和食品安全员；指导学校设定招标门槛、实行大宗食品公开招标、集中定点采购，严格履行招标程序，建立健全校外供餐单位引进和退出机制；持续推进校外供餐单位和学校食堂“互联网+明厨亮灶”，鼓励家委会等参与校园食品安全管理，营造良好社会共治氛围。

　　通知还要求，深入开展反食品浪费工作，加强食品在采购、储存、加工、发放等环节的减损管理，培养学生养成勤俭节约、珍惜粮食的文明用餐习惯。为学校提供食品安全和营养健康指导，为学生普及食源性疾病防控和平衡膳食的知识技能，倡导学生餐食减油、减盐、减糖。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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