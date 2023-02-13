人民网北京2月13日电 （记者李依环）今天，世界数字教育大会在北京开幕。大会主论坛环节中，中国教育国际交流协会会长刘利民发布成立世界数字教育联盟的倡议。

刘利民表示，为推动实现联合国可持续发展目标，积极探索数字教育国际合作交流机制，凝聚全球教育发展合力，共同打造智慧教育未来新空间、新生态、新图景，中国教育国际交流协会、北京大学、清华大学、北京师范大学、中国教育科学研究院、教育技术与资源发展中心及中国教育传媒集团等单位，在联合国教科文组织教育信息技术研究所、阿拉伯联盟教育、文化和科学组织、国际教育技术协会、东南亚教育部长组织等机构的支持下，共同发起成立“世界数字教育联盟”。

刘利民代表所有发起单位诚邀全球各方，共同参与联盟建设，携手推动数字教育资源共享、互联互通，共同应对教育领域面临的挑战。

据介绍，本着“自愿、平等、互利共赢”的原则，联盟致力于建立全球数字教育合作伙伴关系，与教育技术组织合作建立联络网，分享各国在数字教育领域的经验，共建具有活力与韧性的教育。

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