人民网北京2月13日电 （记者李依环）世界数字教育大会今天在北京召开。大会主论坛举办期间，教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋发布了7项智慧教育平台标准规范。

标准化作为现代工业文明的重要特征，是衡量社会管理水平的重要标志，是提升行业发展水平的重要途径。当前，世界各国都在积极推动教育数字转型，把数字技术优势转化为提高教育质量的新动能。研制数字教育领域相关标准规范，将加快教育数字转型和智能升级，进而有力推动教育现代化发展。中国与世界各国密切合作，积极参与、协同推进数字教育相关国际标准的研制工作。

据介绍，本次世界数字教育大会发布的7项智慧教育平台系列标准重点围绕平台、数据、资源、素养四个方面，为智慧教育平台体系建设与应用提供了重要依据，将对规范教育系统的数据汇聚和安全共享，支撑数字教育资源的共建共享、质量管控和长效发展，促进数字技术与教育教学的深度融合与应用创新发挥重要的作用。

数字教育推动教育变革，惠及所有学习者，未来标准化工作任重道远，需要世界各国的积极参与。会议倡议，各国应加强交流合作和资源共享，全面推进数字教育国际标准研制，打造数字教育标准化共同体，共建开放、包容、有韧性的数字教育，推动各国人民共享教育改革发展成果，共同打造数字教育未来新空间、新图景。

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