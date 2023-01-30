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《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》相关问题解答

2023年01月30日10:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月30日电 据中国留学网消息，《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》（以下简称“《公告》”）发布后，部分留学人员十分关心，为此，教育部留学服务中心对大家关心的问题进行了统一解答。

1.有关媒体报道，留服中心不再为跨境远程文凭提供认证服务，是这样吗？

根据国家有关政策，通过跨境远程学习方式获得的国（境）外学历学位证书和高等教育文凭一直不在我中心认证范围。新冠肺炎疫情爆发后，我中心坚持把留学人员的健康和安全放在首位，对于受疫情影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程的留学人员，在满足国（境）外高校规定的学位授予条件后，其所获得的学位可以获得正常认证。本次《公告》只是取消了疫情期间的特殊做法，恢复了原有的认证规则。

2.如果学校在2023年春季学期（南半球秋季学期）提供线上线下两种学习方式，我已经选择了线上学习，且本学期无法变更怎么办？

如因学校规定无法变更2023年春季学期（南半球秋季学期）的学习方式，应留存好学校出具的相关证明材料，并在申请认证时一并提交，以便顺利通过认证。如您的学业在本学期尚未完成，请务必在下一个学期按时返校学习。

3.如果学校在2023年春季学期（南半球秋季学期）没有安排线下课，怎么办？

通常，只有线上学习，没有线下学习方式的课程为远程课程，通过学习此类课程获得的文凭证书一直不在我中心的认证范围内。如您的学校在2023年春季学期（南半球秋季学期）没有安排线下课程，请您及时联系学校，确认余下的学业能否转为线下学习方式完成。如能及时调整，请务必在下一个学期按时返校学习；如无法调整，或您的学业即将在本学期结束，请您留存好学校出具的相关证明材料，并在申请认证时一并提交，我中心将据此进行个案评估。

4.本学期即将开学或已经开学，现在办理签证、预订机票和住宿的时间太紧张怎么办？

请您不要担心，您在办理相关手续期间，可以继续上网课。如遇签证未能及时下签、航班取消、及宿舍无法预订等情况，建议留存好签证预约记录、航班取消证明及住宿机构的回复等相关证明材料，并在申请认证时一并提交，以便顺利通过认证。

5.2023年春季学期（南半球秋季学期）已经是学业的最后一个学期，我还需要返校吗？

如您的全部学习和研究即将在本学期结束，建议您与学校确认余下学习安排，按照校方要求完成学业。如无法转为线下学习的，建议保留相关书面证明材料，并在申请认证时一并提交，以便顺利通过认证。

6.学校本学期线下学习名额已满，我在境外线上学习获得的文凭证书能认证吗？

如果您所就读的学位课程本学期线下学习名额已满，无法转为线下学习方式，请在申请认证时提供相关证明材料，以便顺利通过认证。如您的学业在本学期尚未完成，请务必在下一个学期按时转为线下学习。

7.我在乌克兰/俄罗斯学校学习，受战争影响，如返校学习会有危险，能不能继续采取线上学习？

乌克兰留学人员无法在2023年春季学期返校学习，将不作为影响认证的因素。部分俄乌边境受战争影响的俄罗斯留学人员如确实无法在2023年春季学期返校学习，将不作为影响认证的因素。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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