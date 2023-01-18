原标题：中国学生赴英留学热度持续 租房难问题引担忧

“我是去年9月入学的，提前4个月就开始在线上找房子了，但学校宿舍和附近的学生公寓都已经被订完。”英国格拉斯哥大学中国留学生王玉表示，近年来格拉斯哥大学的中国学生人数大幅上涨，租房难成为该校中国留学生普遍面临的问题。

近年来，中国学生赴英留学热度持续升温，英国大学和学院招生服务中心(UCAS)发布的数据显示，2022年申请英国大学本科的中国内地学生人数总计33660人，这一数据较上年增加2850人，上涨约9.25%。此外，根据英国高等教育统计局(HESA)的数据，2020至2021学年，在英中国内地留学生人数已超14.3万人。

英国莱斯特大学中国留学生Vicky(维基)告诉记者：“近年来我们学校中国留学生人数确有增加，学校还专门增设中国留学生青睐的会计、金融、管理等商科专业，大多是中国学生在学习这些课程。”

“据我了解，部分英国大学附近出现了房源紧张的情况，租房难和租金上涨的情况确实存在，如果不提早订房有可能没房住，或支付更高的租金。”Vicky说，受多重因素影响，英国房租去年普遍上涨，我租住的房子租金也略有上涨，每月要多支付50英镑。

王玉告诉记者，格拉斯哥大学官网发布的数据显示，2021至2022学年来自中国内地的留学生人数为9100人，2020至2021学年这一数据为6169人，2019至2020学年这一数据为3809人。

他表示：“格拉斯哥大学了解到留学生遇到租房难的情况，为部分没租到房子的学生提供了一周的酒店住宿，我去年到英国后先住在酒店，同时去找房子，终于找到了一间短租公寓。”

就读于英国拉夫堡大学伦敦校区的宋同学说，据他了解，有英国高校针对中国留学生偏好开设专业，并与中国留学中介合作宣传，吸引中国学生。以他所在院校的品牌设计专业为例，有超半数的学生来自中国。

如何应对热门地区租房难的问题？如何解决留学生活中可能遇到的其他难题？宋同学表示，虽然有些热门地区的房源确实比较紧张，但并不会真的无房可住，紧张气氛可能源自部分租房中介的刻意渲染。“建议准备赴英的留学生们增加信息来源，关注转租房源，避免传递焦虑，更早地预定房源，规避开学前的房租上涨。”

“在英国留学能够拓宽眼界、丰富经历，建议同学们在留学期间抓住机会，多走入当地社会环境，全面深入地感受多元文化氛围。”宋同学说。

Vicky表示，建议赴英留学的同学们多接触当地房屋中介了解相关情况，如遇到租房问题和生活中的其他纠纷，不要独自面对，要多与学校沟通，及时向学校求助，学校会有专业的法律团队帮助学生解决问题。“另外，我了解到现在很多城市都在建新的学生公寓，相信未来租房难的情况也将有所缓解。”

2022年秋季入学爱丁堡大学的小霖早在当年2月就预定好了学生公寓。“有些同学在社交媒体上寻找房源，选择范围可能受限，除了中国留学生聚集的热门公寓外，也可以在当地常用网站上以‘学生公寓+所在城市’为关键词搜索，查找当地其他学生公寓，跳出‘信息茧房’。”她说。

在小霖看来，准留学生们应当明确自己的求学规划，切忌盲目跟风。“建议有留学意向的同学调整心态、保持乐观，做好接受不确定性的准备后，投入对新鲜事物的享受。”(吴侃 门睿)(应受访者要求，文中王玉、小霖为化名)

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