原标题：中国驻德国大使馆举办“温暖迎春”旅德侨胞、留学生专题座谈会

中国驻德国大使馆15日举办“温暖迎春”旅德侨胞、留学生专题座谈会。中国驻德国大使馆公使曾颖如出席并致辞，领侨处李立蓓参赞主持会议，领侨处、教育处派员参加。

曾颖如表示，在兔年新春佳节即将到来之际，谨代表使馆向列席的侨领、领保志愿者及柏林地区大学学联代表致以诚挚的新春祝福。今年是党的二十大胜利召开后的开局之年，使馆认真贯彻落实党的二十大精神。本次座谈会作为“温暖迎春”系列活动之一，既要通过宣传最新防疫和中德人员往来政策、发放“春节包”等，向侨界传递党和政府“以人民为中心”理念，将关爱实实在在送进侨胞和留学生心里，又要感谢过去一年里，柏林地区侨界和留学生在协助使馆领事保护工作方面给予的大力支持。新的一年，希望广大旅德侨胞和留学生抓住时机，奋发有为，用事业和学业上的收获讲好“中国故事”，为增进中德两国人民之间的了解和友谊做出更大贡献。

曾颖如致辞后，领侨处主管领事向与会人员介绍了领事保护工作及签证、公证、认证、结婚登记、护照和旅行证等领事证件业务办理新政策和相关案例。对于侨领和留学生提出的各类问题和关切耐心解疑释惑，现场互动气氛热烈。大家纷纷表示，座谈会“干货满满”，实用性强，关系到中国公民在德生活工作、出行安全的方方面面，希望使馆今后深入侨社和大学校园开展宣介。

座谈会结束后，曾颖如向大家发放了装有围巾和N95口罩的“春节包”，与会人员感谢使馆在新春佳节到来之际送温暖和祝福，愿以崭新的面貌投入新一年的工作与学业中，作中德文化交融、民间往来及学术合作的桥梁，为中德双边关系不断发展做贡献。

(责编：郝孟佳、何淼)