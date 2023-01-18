我国是一个海洋大国，海洋事业关系民族生存发展状态，关系国家兴衰安危。党的二十大报告指出，加快建设海洋强国。新时代使命在肩，我们作为海洋人文社会科学工作者，倍感责任重大。

三个月来，我们通过支部书记领学、学科带头人导学、集体研学、个人自学相结合的方式，围绕海洋强国建设召开高质量学术研讨会，组织高层次项目申报研讨会、高水平论文写作交流工作坊、青年教师学术沙龙、学生读书会等系列学术实践活动。在这些活动中，入职不久的青年教师对从事海洋强国建设的研究热情高涨、干劲十足。

近年来，我身边许多青年教师受到服务国家战略的感召，纷纷转换研究领域，投身到海洋强国建设研究中来，依托各自专业学科知识和研究方法，深耕海洋治理，助力海洋强国建设，取得丰硕的科教成果。

正是在响应国家战略需求的时代使命中，学院明确了“服务国家战略、聚焦海洋强国”的学科学术发展思路，组建海洋政治与安全、海洋公共管理、极地治理、海洋资源与环境管理等涉海教研团队，建设成为全国一流的海洋治理研究学术重镇，致力于构建中国特色的海洋治理知识体系。新时代给予更多科研工作者“策马奔腾”的机会，我们承担着4项围绕海洋强国建设展开的国家重大专项项目。以项目为抓手，我们厚植海洋情怀，带动学生投身海洋强国建设热潮，努力实现科教融合。

党的二十大报告强调：“加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”2012年，由中国海洋大学发起创立的中俄北极论坛，已成功举办11届，见证了我国在极地深远海领域话语权和影响力的稳步提升。该论坛对于中俄两国在北极的交流合作有着重要作用，已发展成为中俄两国北极学者之间制度化、常态化的交流平台。同时，也进一步激发学校师生在国际舞台中将研究兴趣转化为科研报国澎湃力量的积极性。

学习宣传贯彻党的二十大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。我们将继续心怀爱国情、秉持报国志，专心教学、潜心科研，以奋斗和实干把党的二十大提出的目标任务落到实处。

讲述人：中国海洋大学国际事务与公共管理学院教授 弓联兵

（记者刘艳杰采访整理）

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