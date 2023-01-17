北京邮电大学官网截图

人民网北京1月17日电 （记者孙竞）据北京邮电大学消息，1月15日，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，以“一箭十四星”发射方式，成功将包括北邮一号卫星在内的14颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。北邮一号卫星发射升空后卫星正常入轨，遥测参数正常，太阳翼、天线均展开正常。

北邮一号卫星实物图。校方供图

据介绍，北邮一号作为“天算星座”的首颗主星，由北京邮电大学联合长沙天仪研究院研制。其主任务是构建天算星座的空天计算在轨试验开放开源平台的核心节点，并部署试验任务，如分布式星载AI推理、星载5G核心网V4、基于eBPF的轻量化网元、星地链路可靠性测试、星载网络协议代理、星地意识传输、实时视频流传输、星地链路传输性能测量等。

作为北邮在空间技术合作交流的窗口，北邮一号卫星基于其强大的云原生能力，为多所国内知名高校和企业提供了搭载服务，同时将为北邮师生更好开展星地计算与网络方面的研究与探索提供良好平台。

北邮一号研发团队通过将云原生技术体系应用到卫星上，并通过攻克功耗散热失衡下的容器轻量化、星地网络协议兼容性、整合星载交换技术及卫星异构设备管理等关键技术挑战，使北邮一号卫星具备了载荷服务化组合能力，有效解决了传统卫星载荷不兼容、软硬件难复用、技术迭代慢导致的难以满足用户的业务多样性和试验的及时性需求等问题。作为天算星座科研项目主要发起人，北京邮电大学计算机学院王尚广教授表示，北邮一号的成功发射，践行了天算星座“面向国家需求，瞄准国际前沿，立足产学研用，坚持开放开源、争创国际领先、服务人类社会”的定位。

(责编：李依环、熊旭)