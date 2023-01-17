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清华大学等4所高校自研卫星载荷成功发射

2023年01月17日17:04 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月17日电 记者从清华大学获悉，1月15日，清华大学发起的“天格计划”合作组4所高校研制的4颗卫星载荷成功发射。此次成功发射的载荷，将与此前已发射在轨的多颗天格载荷开展联合观测，对伽马射线暴、太阳活动和脉冲星等进行持续在轨观测与分析。

各校天格学生团队作为主力，以清华大学在“天格计划”合作组中开放共享的技术资料为基础，完成了卫星载荷的研制与标定工作。4颗卫星载荷包括：清华大学的GRID-05B（搭载于长光卫星MF02A07星）、南京大学和四川大学共同研制的GRID-06B（搭载长光卫星MF02A04星）、GRID-08B（搭载天仪研究院TY-28号星）、北京师范大学的GRID-07（搭载天仪研究院TY-28号星）。

“天格计划”由清华大学2016年发起，是一个以本科生学生团队为主体的空间科学项目，也是一个理工学科交叉的基础科学人才培养项目，以寻找与引力波、快速射电暴成协的伽马暴及其他高能天体物理瞬变源为主要科学目标。目前“天格计划”合作组已有清华大学、南京大学、四川大学、北京师范大学、中科院高能所、中科院空间科学中心等20余所高校和研究所共同参与合作，首批科学数据已汇交国家空间科学数据中心对科学界开放共享。

“天格计划”在2021年12月发布了首批科学成果：GRID-02卫星载荷观测到首个宇宙伽马射线暴事例GRB 210121A，相关科学成果发表在期刊《天体物理学报》（The Astrophysical Journal），由南京大学天格团队与清华大学天格团队的同学合作完成了天格观测数据的处理和物理分析。这是“天格计划”首个正式发表的伽马暴科学观测结果，也是国际上同类纳卫星伽马暴探测项目中首例取得科学发现和论文发表的伽马暴事例。

随着2022年GRID-03B、GRID-04的成功发射，“天格计划”合作组已经进入多星稳定科学观测的阶段，未来2-3年，将持续发射卫星载荷构建星座观测网络，并继续与GECAM引力波伽马暴科学卫星等开展深度合作和协同数据分析，期望在地面引力波探测器升级再次开机后，获得更多有价值的观测结果。（孙竞、实习生杨炳欣）

(责编：李依环、熊旭)

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