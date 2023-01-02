来自湖南、江苏、上海等18个省(区、市)，以及美国、加拿大、澳大利亚等国的超过3万名武术爱好者，近期通过“云竞赛”切磋武艺。主办方表示还将进一步推动武术项目更好融入校园。

本届武术云竞赛根据不同类别设置专项赛道，其中，太乙游龙拳、新化县黑虎泉、巫家拳、新编十三式太极拳等项目颇受关注。赛事划分儿童组、青年组、中年组和老年组，覆盖更多年龄段。

“太乙游龙拳”网络赛分为参赛者拍摄上传视频、投票、评审等多个阶段。据不完全统计，最终共有参赛视频1535个，参赛者5585人，累计投票76.89万张。

“埃山子午棍”网络赛则设置“母棍”“子棍”“基本棍法”“集体棍法”等小项，吸引不少习练者报名。埃山子午棍第四代传人汪国义表示，这一项目动作古朴、简练实用，具有健身性、攻防实用性和艺术观赏性，通过推广培训，现在有数千人都在练习这项棍术。

“五千多年的历史沉淀和文化积累，使得传统武术不再仅仅是单纯的健身强体体育项目。”本届赛事总裁判长钟惠民说，这其中更蕴含着“淳朴重义”“勇敢尚武”“经世致用”“自强不息”等精神文化。

本届武术云竞赛由湖南省体育局主办，湖南省武术协会技术指导。据介绍，2018年9月至2021年1月，湖南省武协曾多次举办校园武术大赛，承办“中华武术走进乡村学校少年宫”湖南青少年武术夏令营等，并组织调研武术进校园，一体推进武术的传承、创新与发展。

日前，湖南省武术协会第八届会员代表大会暨换届大会召开。杜利民在当选新一届协会主席后表示，接下来将以段位制为抓手，把武术项目更好地融入校园，同时还将“加强武术后备人才的培养”。

在湖南省体育总会主席李舜看来，未来还要结合国家所需，积极探索武术事业的发展方向，包括如何弘扬武术这一国粹文化，武术如何助推大健康、大旅游文化建设，如何让更多老百姓都接受和参与武术等。(王鑫 张素)

(责编：孙竞、郝孟佳)