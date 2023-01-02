奋楫新征程丨新闻特写：巅峰使命 青春的攀登

“明天的中国，希望寄予青年。青年兴则国家兴，中国发展要靠广大青年挺膺担当。”

刚刚过去这一年，有太多年轻人的故事感动着我们。中国航母研发团队的平均年龄是36岁；北斗卫星团队的平均年龄31岁；大飞机C919的测试团队平均年龄不到30岁；重庆山火中，那些为我们岁月静好挺身而出的消防员们，有的才只有18岁。

能够穿透时间的，永远是年轻的心。最激昂是少年志，最闪耀是追梦人。

回首2022，中国青年的身影令人难忘。他们敢于担当，挺身而出，扛起时代赋予自己的使命，成为一个国家、一个民族生生不息的密码。

这些天，在吉林的北大湖滑雪场，人们总会看见一个熟悉的身影在高空潇洒飞驰，这个一头扎进茫茫雪场的人，就是单板滑雪运动员苏翊鸣，他正在备战下个月举办的2023年世界极限运动会，他期待继续突破自我，再次为国争光。

在北京冬奥会的赛场上，苏翊鸣凭借各种高难度的技巧，赢得一金一银，为中国单板滑雪项目实现了历史性突破，也用“一鸣惊人”的表现，完成了自己的成人礼。

中国单板滑雪运动员苏翊鸣：这一年也是我人生中的重要里程碑，在正青春的时候，通过努力实现了自己最大的梦想，让我觉得青春无悔。我们这一代的青少年真的是非常非常幸运，出生在一个最好的时代，所以我觉得如果大家有梦想的话，一定要100%努力去追求。

同样在完成“巅峰使命”的还有藏族青年德庆欧珠。2022年5月，作为第二次青藏科考“巅峰使命”珠峰科考登顶科考小组组长，德庆欧珠带领队员成功登顶珠峰，这是他时隔10年第5次登顶世界之巅。2023年，他们将继续冲击多个高峰，开展气象及冰川监测等科研工作。

第二次青藏科考“巅峰使命”珠峰科考登顶科考小组组长德庆欧珠：2022年，我和我的队友们一起完成了珠峰不同海拔的科考任务，创造了多项科考世界纪录，能在自己家乡参与国家重大科考工作，我非常骄傲和自豪。新的一年，我们信心满满、整装待发，继续肩负起国家极高海拔科考使命任务。

不久前，25岁的航天人刘辉参与了中国空间站梦天实验舱的发射任务。看到火箭腾空而起，助推分离成功的那一刻，刘辉无比激动，他也是长征五号系列运载火箭助推动力系统指挥团队中年纪最小的一位。

航天科技集团一院总体设计部长征五号B动力系统总体设计师刘辉：2022年是我第一次独立担任系统指挥，能够参与其中，见证了中国空间站的应用与发展开启新阶段，我感到无比骄傲与自豪 。我们要勇于突破创新，在逐梦苍穹的新征程上，贡献青年智慧，书写青春荣光。

(央视新闻客户端 总台央视记者 李晶晶 韩冰 高磊 黄一宸 韩文旸 陆露 裴奔 张旭成 肖金伟)

(责编：孙竞、郝孟佳)