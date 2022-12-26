本报记者 林子涵

第22届英国华文教师节表彰仪式上，主持人与两位教师代表连线。

受访者供图

在英国，有一个华侨华人自发创立的华文教师节。每逢暮秋新冬之际，来自英伦三岛的华文教育界人士和各地侨领都会相聚在一起。他们说，为华文教师加油鼓劲，这是在英华侨华人心中的一件大事。

今年，在第22个英国华文教师节到来之际，英国华文学校师生代表、华侨华人社团代表和使领馆代表等近300人线上参与了表彰仪式，为华文教师送上祝福。

“设立一个属于他们的节日”

2000年，伍善雄任英国中文教育促进会会长。那时，华文学校多由华人社区自行组建，“一盘散沙”是普遍情况。为了鼓励各校加强办学，他和热心华文教育的老华侨们经过仔细商议，决定举办一场华文教师节活动。

“当时的汉语课多在周末进行，许多老师自愿牺牲休息时间，为教育华裔青少年尽心尽力。他们是传播中华语言文化的功臣，理应设立一个属于他们的节日，提升他们的地位。”伍善雄说。

首届英国华文教师节活动随即紧锣密鼓地开始筹备。伍善雄和朋友们一起，邀请全英华文学校参与，同时向各地侨团侨领广发邀请函。

“侨领们一听说这件事，都表示要积极参加。有做生意的侨领自发带来腊肉等特产作为礼物，还有侨胞特地买花送给老师。作为主办方，我们也为教师们准备了书本等礼品。”伍善雄说。

从第一届开始，华文教师节活动就成了英国侨界的大事。有的侨团全员上阵，自发提供后勤保障。随着英国华文教育事业不断发展，华文教师节也成了各校一年一度沟通教学经验的重要时间节点。

伍善雄介绍，英国华文教师节从第二届开始设立教师表彰环节，对200人左右规模的学校，表彰2名教师，对300人左右规模的学校，表彰3名教师，1000人以上规模的学校，授予5个名额。今年，表彰优秀教师超过90人。华文教师节也获得了英国四领区领事馆的重视，近年来的每届活动，领事馆都有代表参会，宣读教师表彰名单。

全英华人社团联合总会会长曾宪初参与了今年的华文教师节活动。作为在英国成长起来的青年侨领，他见证了英国华文教育事业的发展壮大，也有感于华文教育师资力量的改变。

“老一辈华侨华人很早就为了华文教育事业不断奔走。最初，华文教师难找，组织高质量的教学十分不易。随着一代代华侨华人的接力贡献，随着中国的发展、移民的增加及对外汉语事业的进步，英国的华文教育发生了很多改变。”曾宪初说，“现在，英国的华文学校遍地开花，教师明显增多，师资水平也提高了很多。”

重视华教、尊师重道，早已成为英国华人社区的传统。曾宪初介绍，英国华人华侨总会在英国42个城市有属会，不少属会都组织了自己的华文学校，这次也积极参与了教师节评选。

“在英国，许多华文教师都是自愿加入这项事业，传播汉语和中国文化。他们的默默耕耘值得被看见。设立华文教师节，为教师们送上一份鼓励和祝福，也希望鼓励更多人加入这个队伍，教育我们的下一代。”曾宪初说。

“感受华文教育大家庭的归属感”

在第22届英国华文教师节表彰仪式上，伦敦普通话简体字学校教师王爱爱和达理中文学校教师张涓，分别作为伦敦和曼彻斯特地区教师代表，分享了自己的教学经历。

“我从2018年1月开始在英国从事华文教学，到2023年1月就满5年了。从刚开始做助教，到独立为高年级班级授课，再到创立‘小记者班’‘演讲班’等特色课程，一路走来，我对从事华文教育所需的热心、爱心、恒心越来越有体会。”王爱爱说。

几年前，王爱爱所在学校组织学生参加全英华文演讲比赛。她发现，有个华裔学生总是缺乏自信。于是，王爱爱每天下班后专门抽出时间，为这位学生做演讲辅导。连续几星期的集训过后，学生的台风大有进步，最终拿下比赛金奖，王爱爱也获评优秀教师。

“一年一度的英国华文教师节，既是属于教师的节日，也是英国华文教育界一项标志性活动。”王爱爱说，“这项活动把大家聚集在一起，相互交流学习，让我们在海外感受到华文教育大家庭的归属感。同时，教师表彰是很好的鼓励，让我们更有动力继续前进。”

谈起教学需要的钻研精神，张涓也深有感触。2016年，带着在国内积累的教学经验，她开始在华文学校授课。没想到，试讲的第一堂课就遇上了难题。

“许多华裔孩子汉语听说读写能力相对薄弱，加上班级学生普遍年纪小、活泼爱动，偏理论、‘满堂灌’式的教学方法不适合这里的课堂，激发孩子们的兴趣才是关键。”张涓说。此后，她用心研究适合华裔青少年的课堂模式。

“包括华文教师节活动在内，英国华文教育界经常为教师创造切磋交流的机会。我时常能观摩名师教学，非常受启发。”张涓说，“海外华文教师都会遇到相似的难题，有带头人分享，我们就能少走弯路。”

6年过去，张涓已成为教学达人。从学前兴趣班，到英国高考备战班，她的学生覆盖各个年龄段，教学方法各不相同，备课量也越来越大。这两年，她辅导的学生作文获得作文大赛金奖，并作为范文推广给各个学校。

“接下来，我还会不断探索更好的教学方法、迎战教学上出现的新挑战，以寓教于乐的方式，保持孩子们对汉语的兴趣。”张涓说。

“为我们的文化使者加油打气”

2021年春天，来自欧洲16个国家100多所华文学校的代表在“云端”召开首届欧洲华文教育大会，伍善雄作为活动召集人，在会上分享了创办华文教师节、推广华文教育的经验。

“22年来，我从未缺席一场英国华文教师节活动。只有尊重华文教师，为我们的文化使者加油打气，华文教育才会有前途，中华文化才会远播海外。”伍善雄说。

近期，伍善雄正忙着筹备年终活动。

“英国华文教师节过后，我们还将举办校长论坛、侨界助学金募捐等活动。明年年初，我们就会把全年教育工作计划表发放给所有华文学校，鼓励师生团结一致，继续前进。”伍善雄说。

在近日的“小记者班”上，王爱爱邀请当地侨报主编向孩子们传授写作经验，还带领学生参加华文活动，鼓励大家学习采访。有的学生通过训练，突破了口语障碍，如今能流利演讲和朗诵。

“每当学生们取得佳绩，我的成就感和满足感就油然而生。很荣幸自己能成为他们成长道路上的同行者。”王爱爱说，“海外华文教育不是一份轻松、高薪的工作。鞭策我们前行的，是一份传播汉语的热情、一份培养下一代的责任心，还有一份传承中华文化的使命感。在海外，把祖国的语言和文化传播出去，才是我们最骄傲的成就。”

“教学时总会发现新的课题值得研究。在不断打磨教学方法的过程中，我也在不断进步，和学生们一起成长。”张涓说，“现在，‘汉语热’在英国逐步兴起。英国政府已把汉语纳入国民教育体系，承认汉语成绩作为初中和高中毕业考试成绩，有兴趣学习汉语的华裔青少年和英国学生越来越多。作为华文教师，我有责任让汉语课堂越来越有吸引力。”

(责编：何淼、郝孟佳)