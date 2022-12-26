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广东将全面实施港澳台大学生实习专项行动工作

2022年12月26日09:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社广州12月25日电  （记者李建国）广东省政府日前发函答复《关于鼓励和支持香港青年到大湾区创业和工作的提案》称，广东将全面实施“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动工作，5年内为港澳青少年提供3万个赴内地交流机会、1.5万个实习岗位、1.2万个就业岗位。

　　函文指出，将创新实施“大湾区职场导师计划”和购买港澳就业创业服务，创新采用“先摸清需求、后开发配岗”工作模式，广泛挖掘企业、科研院所和社会组织等资源，支持港澳青年在粤就业创业。支持配合香港特区政府实施“大湾区青年就业计划”，对参加计划的香港青年按每人每月不超过1000元标准给予生活补助。

　　函文表示，将持续举办“创青春”粤港澳大湾区青年创新创业大赛暨交流营，举办港澳地区选拔赛，累计动员545个港澳创业项目参与大湾区竞赛交流。目前已有12家重点建设的港澳青年创新创业基地投入运营，带动珠三角9市建成N系列港澳青年创新创业基地57家，可为港澳青年创业提供场地保障、培育孵化和展示对接等服务。

(责编：何淼、郝孟佳)

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