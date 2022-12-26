新华社广州12月24日电 （记者洪泽华）第八届穗台青年论坛24日在广州正式启动。本届活动邀请两岸动漫、设计领域的专家学者和嘉宾在线上线下开展交流研讨，来自粤台港澳动漫、设计领域的专家、学者、青年代表以及广州相关部门代表近100人参加。

本届论坛以“设计融情·湾区筑梦”为主题，以动漫、设计为纽带为粤台港澳青年来穗交流提供平台，旨在帮助更多台湾青年把握粤港澳大湾区建设等国家战略机遇，更好地融入湾区、扎根广州发展。

在启动仪式上，广东省动漫艺术家协会、粤港澳大湾区青年总会、澳门漫画从业员协会等单位分别与广州市台资企业协会青年会签订了合作意向书。台湾著名漫画家蔡志忠、广东省动漫艺术家协会主席金城、北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”设计团队总负责人曹雪、澳门漫画从业员协会理事长吴昕芳等业界人士进行了主旨发言和交流分享。

论坛期间，与会嘉宾和青年代表赴广州黄埔军校旧址纪念馆、辛亥革命纪念馆、永庆坊等场馆和“独角兽牧场”、云从科技等科技企业进行了实地参访交流。

参加参访交流的台湾青年杨舒评说，很开心能和朋友们一起缅怀孙中山先生的伟大情怀，一起在大元帅府沉浸式观看1924年发生的历史事件。“希望之后能有更多的两岸交流活动，让更多台胞青年来大陆感受历史文化，来看大陆的发展和美丽的城市广州。”

启动仪式上还举行了第二批“广州市穗台交流示范基地”颁牌仪式，包括本次入选的十香园纪念馆、刘氏家庙、沙湾古镇等6家单位，广州目前拥有国台办授牌的“1+7”海峡两岸交流基地和交流点、1家广东省对台交流基地、11家广州市穗台交流示范基地。

“穗台青年论坛”是广州自2011年以来精心打造的穗台青年交流品牌，迄今已成功举办七届。

(责编：何淼、郝孟佳)