新华社北京12月24日电 题：满怀信心 为梦想而战——2023年全国硕士研究生招生考试首日见闻

新华社记者

“这一年来都在认真复习，我觉得自己准备还是挺充分的，我报考了北京的一所高校，虽然难度比较大，但我还是信心满满！”来自东北大学资源与土木工程学院的考生赵咏恩谈及自己的备考情况，难掩自信神情。

12月24日，为期三天的2023年全国硕士研究生招生考试如期开考。各地根据教育部等三部门的专项部署，采取“一类一策”组考模式，分类设置考场考点，确保“如期考试、应考尽考、平安研考”。

12月24日，在北京外国语大学考点，考生排队准备进入考场。新华社记者 任超 摄

早上7点，在北京大学东南门，前来参加研考的考生已开始陆续进入考点。尽管今晨北京天气寒冷，但教师志愿者们6点半前就到达了考点为考生服务。“请提前出示准考证，刷身份证并刷脸进入考场。”北京大学安保人员在校门口提醒考生。

在陕西西安，西北大学考点是陕西省在今年研究生考试中考生人数最多的考点，仅该校的长安校区就有5400多人应考。天刚蒙蒙亮，已有一部分考生搭乘不同的交通工具来到校园，借着灯光站在树下、路旁翻看资料，进行考前最后的冲刺。7时40分过后，他们整理书包、文件袋陆续走进考场……

利用整齐摆放在考务楼门外的人脸识别仪器，队列整齐的考生摘下口罩“刷脸”，每人只用时几秒就完成了身份核验。

“克服一切困难准备了这么久，我还是希望能发挥出正常水平，考出好成绩。”报考西北工业大学控制科学与工程专业研究生的考生屈泽宇告诉记者，今天进校门、进考务楼和进考场的三次身份核验都很快、很顺，监考老师与志愿者的服务也很周到，让他紧张的心情平复了很多，希望后面的考试也可以一直这么顺利。

在广州，华南理工大学考点今年设置了259个考场，共有7645名考生应考，为减少人员聚集，学校将考场分散至不同校区不同区域，同时还准备了隔离衣、口罩、消毒液等防疫物资。为确保考试顺利平安进行，华南理工大学投入近千名工作人员进行监考、保障等工作。

记者在该校五山校区考点看到，参加研考的考生按照指引有序入场应考。

12月24日，在西北大学考点，考生在考场内答题。新华社记者 邵瑞 摄

首场考试结束，报考北京邮电大学的北京考生薛同学就拿到了提前在学校预订的午餐，“北京邮电大学推出的订餐二维码让我们外校的考生可以享受订餐服务，然后到学校指定地方就餐，大大方便了我们应考，非常暖心。”薛同学说。

西安电子科技大学南校区也将学校的体育馆开放给中午没有地方休息的考生，“近期西安天气寒冷，考生可以在学校体育馆内安心就餐、休息，学校还提供了热水、姜茶以及共享充电宝等，希望为考生们创造更好的条件，预祝他们都能考出好成绩。”西安电子科技大学研究生院招生办公室主任吕昆说。

部分考生因故无法回校参加考试，各地为异地借考考生创造条件参加考试。

“我们考点大多数是异地借考考生，共有2671名。”广州番禺职业技术学院考点的现场相关负责人介绍。该学院调集近300名教师参与考务和监考工作，考点共设有96个考场，同时还为4名残障人士单独设立考场。

身在广州的北京体育大学大四学生小陈此次打算考本校的研究生，近期向学校申请了在家乡广州的异地借考。“之前因为疫情原因一直在家里坚持复习备考，不能返京到校内参加考试。开始有些担心，但学校和相关部门也都在尽力保障我们能顺利考试，我自己也会尽力去拼，努力考出好成绩。”

据了解，今年辽宁省共安排5151名辽宁考生在30个省份借考，同时接收29个省份的3792名考生在辽宁省借考。陕西在外省借考考生4350名，接收外省考生5737名，安排省内跨市借考考生13798名。

“现在研考竞争比较大，拼得不仅是学习，也有心态。只要我们全力以赴，为梦想而战，为未来拼搏，就一定能成功！”考生赵咏恩说。（记者郑天虹、王莹、魏梦佳、许祖华、郑昕）

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