原标题：120余件近代儿童传统服饰在沪集中展出

近代儿童传统服饰线上展。 东华大学供图

儿童虎头帽、桔红缎绣花田鸡裤、砖红绸平金绣金龙海水纹儿童吉服袍、银红缎地三蓝绣花卉纹琵琶襟坎肩……正在东华大学上海纺织服饰博物馆展出的“童衣寄心——近代儿童传统服饰展”，展出了晚清至民国时期儿童传统服饰120余件，包含童袍、童褂、坎肩、童裤、童鞋、肚兜和围涎等。

线下展览情况一览。 东华大学供图

传统家庭孩童多，常常是大孩子的衣服接力给弟妹穿，加之纺织品保存不易，儿童服装的古代遗存少之又少，让此次展览颇为特别。这次展出的儿童服饰作为近代传世品，品类丰富、造型多样、刺绣精美、图案纹样几乎涵盖传统典型的吉祥纹样。

砖红绸平金绣金龙海水纹儿童吉服袍(19世纪后期)。 东华大学供图

展品中，一件“未完成”的小龙袍十分夺人眼球，它的大名叫做“砖红绸平金绣金龙海水纹儿童吉服袍”，面料用暗八仙云纹暗花绸，盘金绣海水江崖纹、出水龙纹和马蹄袖正龙纹，打籽绣方胜、铜钱、法轮等吉祥纹样，彩绣花卉纹、蝙蝠纹和云纹。圆领、大襟、马蹄袖，前后开衩，款式上完全符合吉服袍的形制，却没有饰龙纹于衣身。因为儿童服饰亦受到礼仪制度和身份品级的约束，古代虽有小小年纪便得功名者，但是此袍的主人大约不属于这种情况，很可能是家人为了寄托对孩子长大后获得功名的期许而制作。同样的情况还可见空白官补，清代有赠送少年官补的习俗，补子上纹样皆与成人相同，唯独不缝缀象征官职的鸟兽。只待少年考取功名后再按照官职缝补鸟兽图案。

银红缎地三蓝绣花卉纹琵琶襟坎肩(19世纪后期) 东华大学供图

同为坎肩，这两件坎肩有何不同？银红缎地三蓝绣花卉纹琵琶襟坎肩为宽身圆领，琵琶襟，两侧开衩，面料用银红色缎地，三蓝绣四季花卉纹。领口、袖笼、衣襟和下摆处黑缎地三蓝绣蝴蝶花卉纹宽镶边。里压白地蓝花绦子。衣襟处加四对黑色纽襻，应为富贵人家少女穿用。浅绿缎彩绣金鱼水草纹一字襟坎肩为立领，一字襟。面料为浅绿缎，前身绣金鱼水草纹，后身绣花卉纹。蓝色几何纹暗花绸作衬里。领、襟、袖笼、下摆处饰蓝色镶边。一字襟处饰五对盘花纽，侧襟处左右各两对，天真的童趣跃然纸上。

桔红缎绣花田鸡裤(20世纪中前期) 东华大学供图

一条宝宝田鸡裤充分体现了中西服饰文化的交融。田鸡裤和现代的婴儿连体衣颇为相似，本次展出的一条田鸡裤，圆领，连身袖。面料为桔红缎，彩绣龙凤及“百岁”二字。领口处镶褶边，后中揿扣三副。为婴儿着装。田鸡裤系西方输入之物，但其面料之选择及装饰之图案，多传统意趣，一经输入，即被广泛应用。

儿童虎头帽(19世纪末20世纪初) 东华大学供图

展品中有一件馆藏儿童虎头帽。童帽作为儿童服饰的重要组成部分，最主要的作用是保护儿童相对脆弱的头部不受伤害，并且起到保暖的功能，还具备礼仪和装饰的作用。虎头帽以彩色布料拼缝制成老虎的耳朵、鼻子、嘴巴等，兽面五官凸出、形态夸张活泼、色彩明快艳丽，层次分明。虎头形象常赋予孩子虎头虎脑、无病无灾、茁壮成长之意。

浅绿缎彩绣金鱼水草纹一字襟坎肩(19世纪后期)。 东华大学供图

近年来，东华大学上海纺织服饰博物馆策划了锦衣载道——当代中国风格时尚设计大展、海派时尚历史与创新展等多场深受社会和行业欢迎的展览。“上海纺织服饰博物馆定位于做中国优秀的纺织服饰文化传承者和当代服饰时尚守望者这样的角色，不忘本来才能开创未来，善于继承方能更好创新。”上海纺织服饰博物馆馆长卞向阳表示。

因疫情原因，目前上海纺织服饰博物馆只面向东华大学校内开放，但此次展览线上线下同步开放，只需关注“上海纺织服饰博物馆”官方微信公众号，即可畅游童装展。展览将持续至2023年3月10日。(徐小雯 许婧)

(责编：郝孟佳、孙竞)