人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

新职业·新观察｜守护最美“夕阳红”——探访老年人能力评估师

2022年12月23日08:50 | 来源：新华社
小字号

原标题：新职业·新观察｜守护最美“夕阳红”——探访老年人能力评估师

　　有这样一种工作，主要负责对老年人的生活自理能力、精神状态等进行“打分”，只为守护最美“夕阳红”。

　　随着我国的老龄化进程加快，老年人的健康越来越受到重视，养老需求也日趋多元化。如何精准地提供养老服务，让老年人安享晚年？老年人能力评估师这一新职业应运而生。

　　老年人能力评估师是为有需求的老年人提供生活活动能力、认知能力、精神状态等健康状况测量与评估的健康咨询服务人员。

　　截至2021年底，我国60岁及以上老年人已达2.67亿。老年人能力评估是为老人提供科学、精准的养老服务过程中的重要一环。

　　“王婆婆我们摆一下龙门阵，我问你几个问题要得不？你听得到就给我点个头。”在重庆市綦江区古南街道，老年人能力评估师陈大明正入户为老人开展评估工作。

　　由于有些老人长期卧床，不能言语，且伴有情绪不稳定，他们需要耐心地尝试与老人进行沟通，了解老人的一些基本情况，并检查肢体活动程度，向家属了解病情。例如四肢关节活动度怎样、后背是否有褥疮、平时如何如厕……每一项都逐一记录在表格上。

　　陈大明于2020年考取了老年人能力评估师证书，如今在重庆市綦江区进行评估工作。他们通过社区和养老机构收集评估需求，再前往老人家中进行现场评估。

　　陈大明介绍，老年人能力评估师会根据生理、心理、精神、社会4个一级指标和22个二级指标对老人进行全面评价和打分，其中包括老人的生活自理能力、走失风险、摔倒指数、压疮风险、精神状态等，评估形成报告后会报往社区，将为个体照护等级的判定等提供参考。

老年人能力评估师在对老人进行评估。受访者供图

　　“做好一名老年人能力评估师并不简单，不仅需要护理学、医学等基本知识，还需要对老人有爱心和同理心。”陈大明说。在评估的经历中，他看到一些老人生活不能自理，还有一些老人会因精神问题对他人不友好。面对不同的个案情形，陈大明都会一视同仁。他认为，每个人都会老去，每一位老人都有权利享受有质量的晚年生活。　　

　　成为老年人能力评估师近三年的时间里，陈大明已经走访了300多户老人，为他们晚年生活的改善提供了可能。他说，这个职业不仅是社会上的新专业，更是一份需要情感投入的事业，让自己的努力惠及更多的家庭，自己的工作便更有意义。（记者杨仕彦）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部