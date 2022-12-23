原标题：新职业·新观察｜守护最美“夕阳红”——探访老年人能力评估师

有这样一种工作，主要负责对老年人的生活自理能力、精神状态等进行“打分”，只为守护最美“夕阳红”。

随着我国的老龄化进程加快，老年人的健康越来越受到重视，养老需求也日趋多元化。如何精准地提供养老服务，让老年人安享晚年？老年人能力评估师这一新职业应运而生。

老年人能力评估师是为有需求的老年人提供生活活动能力、认知能力、精神状态等健康状况测量与评估的健康咨询服务人员。

截至2021年底，我国60岁及以上老年人已达2.67亿。老年人能力评估是为老人提供科学、精准的养老服务过程中的重要一环。

“王婆婆我们摆一下龙门阵，我问你几个问题要得不？你听得到就给我点个头。”在重庆市綦江区古南街道，老年人能力评估师陈大明正入户为老人开展评估工作。

由于有些老人长期卧床，不能言语，且伴有情绪不稳定，他们需要耐心地尝试与老人进行沟通，了解老人的一些基本情况，并检查肢体活动程度，向家属了解病情。例如四肢关节活动度怎样、后背是否有褥疮、平时如何如厕……每一项都逐一记录在表格上。

陈大明于2020年考取了老年人能力评估师证书，如今在重庆市綦江区进行评估工作。他们通过社区和养老机构收集评估需求，再前往老人家中进行现场评估。

陈大明介绍，老年人能力评估师会根据生理、心理、精神、社会4个一级指标和22个二级指标对老人进行全面评价和打分，其中包括老人的生活自理能力、走失风险、摔倒指数、压疮风险、精神状态等，评估形成报告后会报往社区，将为个体照护等级的判定等提供参考。

老年人能力评估师在对老人进行评估。受访者供图

“做好一名老年人能力评估师并不简单，不仅需要护理学、医学等基本知识，还需要对老人有爱心和同理心。”陈大明说。在评估的经历中，他看到一些老人生活不能自理，还有一些老人会因精神问题对他人不友好。面对不同的个案情形，陈大明都会一视同仁。他认为，每个人都会老去，每一位老人都有权利享受有质量的晚年生活。

成为老年人能力评估师近三年的时间里，陈大明已经走访了300多户老人，为他们晚年生活的改善提供了可能。他说，这个职业不仅是社会上的新专业，更是一份需要情感投入的事业，让自己的努力惠及更多的家庭，自己的工作便更有意义。（记者杨仕彦）

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