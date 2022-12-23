原标题：“新汉学计划”系列博士生工作坊举办 中外博士生共话国际中文教育

语合中心党委副书记宋永波致辞。 主办方供图

中外博士生国际中文教育专题工作坊近日以线上线下结合的方式举办，其为“新汉学计划”系列博士生工作坊最后一场活动。

本次工作坊由中外语言交流合作中心主办，四川大学承办，主题为“新时代国际中文教育多元化培养体系的构建与发展”。来自23个国家的70余名博士生代表和100多名国际中文教育教师与硕博研究生共同线上参加活动。

语合中心党委副书记宋永波在致辞中表示，希望“新汉学计划”始终保持高标准、高质量的人才选拔和培养标准，不断通过特色项目为青年汉学家提供优质的学术资源、网络和平台，更好地发挥在高层次国际人才培养方面的领军作用和品牌效益。

他同时指出，国际中文教育事业的高质量发展，离不开各国青年的共同参与和不懈努力。希望通过中外青年博士生的深度交流、同台切磋，促进各国国际教育中文研究的多元发展、共同繁荣。

工作坊共设五个平行论坛，分别围绕“中外语言文化和教育的比较研究”“海外中文教育本土化建设研究”“国际中文教育数字化转型研究”“国际中文教育与国际文化传播”“汉语本体研究与国际中文教育”等议题展开研讨。

来自不同国家的博士生们从自身研究角度提出的课题内容，从不同角度拓展了学界对于汉语本体问题的认识。他们对多媒体混合教学模式的研究与实践、“元宇宙”视域下情景体验教学模式、新媒体资源的利用、教材数字化研究、二语学习的“游戏技术”应用等热点课题的研究和理解，体现出年轻学者的洞察力。

据了解，“新汉学计划”是语合中心打造的高端国际学术交流项目，旨在通过多种人才培养和学术合作项目，培养一支中文水平优异、文化背景多样、科研能力突出的青年汉学与中国研究人才队伍，推动汉学和中国研究跨文化、跨专业、跨学科发展。十年来，“新汉学计划”先后为90多个国家800余位海外学子提供来华在一流高校攻读博士学位或开展研修学习的机会。(谢雁冰)

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