原标题：一所乡村学校的文化情怀

登台亮相，声音如洪，嘹亮的歌声响彻全场。前不久，在湖南省学校文化建设创新成果展示活动上，湖南师范大学附属涟源三一学校（以下简称“涟源三一学校”）凭借校歌合唱获得湖南省学校文化建设创新成果一等奖。这支从乡村里走出来的合唱团被观众称为现实版的“放牛班的春天”，引发热捧。

龙山脚下，孙水河畔。涟源三一学校坐落在湖南省娄底市涟源市茅塘镇，是一所典型的乡村学校。近年来，涟源三一学校立足乡村，以劳动教育、乡土文化提升为抓手，致力于培养一批理想信念坚定、乡土情怀浓郁、核心素养突出的新时代学子。

“呷新节是农耕和民俗文化中最具代表性的传统节日，这时候果实已经成熟，丰收在望，也是蔬菜最新鲜、最好吃的时候。”在八年级活动课堂上，一位“小老师”正讲述呷新节的“调研”成果。

“乡村的岁时节日表现出鲜明的农业文化特色。”教师谢瑜说，呷新节是我们这里的传统民俗节日，以前学生过节是凑热闹，现在通过这门课程的学习，开始思考节日背后的含义，这让他们对粮食倍加珍惜。

“乡村是滋养这些孩子成长的社会土壤，乡土是构筑中国教育的文化之基。”涟源三一学校常务副校长姜建平说，学校不仅把家乡节日引入课堂，还充分利用当地的文化资源，把竹文化与现代教育理念相结合，培养乡村学子的文化自觉。

涟源三一学校位于龙山脚下，竹类资源丰富，是古代“竹木商道”的起点，至今仍有许多老艺人从事竹条编织行当，形成了独特的竹文化。针对这一点，学校以“竹”为基本元素，在社团拓展活动中开设了竹制品社团，在校内实施竹编、竹拼等劳动教育课程。“在课程中，学生把身边的竹材料化为生活中的小物件，不仅增长了见识、培养了能力，也厚植了孩子们的乡土情怀。”学校课程项目中心主任肖东梁介绍。

“乡村是天然的劳动教育基地，这里离田间地头最近，劳动在这里是具体而鲜活的。”姜建平说，学校设置了“生活节”“科技节”等实践活动节日，正是为了把劳动课程融入学生教育全过程。在活动中，学生们不仅通过推介自家美食、了解粮食耕种过程等充满“乡土味”的活动发现乡村之美，还通过制作模型、设计创意等科技拓展活动，学会合作协同，提升领导力和创新力。

“我们把国家课程与学校情景相结合，把学科课程与活动课程相融合，扎根乡村教育发展，挖掘地方文化特色，在丰富的场景中培养孩子们的劳动技能，把乡土情怀和能力发展结合在一起，拉出一条让乡村少年弘扬文化自信、寻求时代发展的引绳。”涟源三一学校校长叶波说。

（记者 赵嘉伟 禹爱华）

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