人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

一所乡村学校的文化情怀

2022年12月23日08:27 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一所乡村学校的文化情怀

　　 登台亮相，声音如洪，嘹亮的歌声响彻全场。前不久，在湖南省学校文化建设创新成果展示活动上，湖南师范大学附属涟源三一学校（以下简称“涟源三一学校”）凭借校歌合唱获得湖南省学校文化建设创新成果一等奖。这支从乡村里走出来的合唱团被观众称为现实版的“放牛班的春天”，引发热捧。

　　 龙山脚下，孙水河畔。涟源三一学校坐落在湖南省娄底市涟源市茅塘镇，是一所典型的乡村学校。近年来，涟源三一学校立足乡村，以劳动教育、乡土文化提升为抓手，致力于培养一批理想信念坚定、乡土情怀浓郁、核心素养突出的新时代学子。

　　 “呷新节是农耕和民俗文化中最具代表性的传统节日，这时候果实已经成熟，丰收在望，也是蔬菜最新鲜、最好吃的时候。”在八年级活动课堂上，一位“小老师”正讲述呷新节的“调研”成果。

　　 “乡村的岁时节日表现出鲜明的农业文化特色。”教师谢瑜说，呷新节是我们这里的传统民俗节日，以前学生过节是凑热闹，现在通过这门课程的学习，开始思考节日背后的含义，这让他们对粮食倍加珍惜。

　　 “乡村是滋养这些孩子成长的社会土壤，乡土是构筑中国教育的文化之基。”涟源三一学校常务副校长姜建平说，学校不仅把家乡节日引入课堂，还充分利用当地的文化资源，把竹文化与现代教育理念相结合，培养乡村学子的文化自觉。

　　 涟源三一学校位于龙山脚下，竹类资源丰富，是古代“竹木商道”的起点，至今仍有许多老艺人从事竹条编织行当，形成了独特的竹文化。针对这一点，学校以“竹”为基本元素，在社团拓展活动中开设了竹制品社团，在校内实施竹编、竹拼等劳动教育课程。“在课程中，学生把身边的竹材料化为生活中的小物件，不仅增长了见识、培养了能力，也厚植了孩子们的乡土情怀。”学校课程项目中心主任肖东梁介绍。

　　 “乡村是天然的劳动教育基地，这里离田间地头最近，劳动在这里是具体而鲜活的。”姜建平说，学校设置了“生活节”“科技节”等实践活动节日，正是为了把劳动课程融入学生教育全过程。在活动中，学生们不仅通过推介自家美食、了解粮食耕种过程等充满“乡土味”的活动发现乡村之美，还通过制作模型、设计创意等科技拓展活动，学会合作协同，提升领导力和创新力。

　　 “我们把国家课程与学校情景相结合，把学科课程与活动课程相融合，扎根乡村教育发展，挖掘地方文化特色，在丰富的场景中培养孩子们的劳动技能，把乡土情怀和能力发展结合在一起，拉出一条让乡村少年弘扬文化自信、寻求时代发展的引绳。”涟源三一学校校长叶波说。

　　 （记者 赵嘉伟 禹爱华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部