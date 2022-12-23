原标题：11部门部署开展2023年春风行动暨就业援助月

人力资源社会保障部22日宣布，将会同工业和信息化部、民政部等10部门于2023年1月至3月开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动，集中为有就业创业意愿的农村劳动者、符合认定条件的就业困难人员以及有用工需求的用人单位提供就业帮扶，努力实现就业有支持、用工有保障、满意有提升。

此次活动以“春风送真情 援助暖民心”为主题。活动期间，各地将全面组织就业摸排，加强部门间数据比对，掌握农村劳动者、就业困难人员就业失业情况和服务需求；大力推介就业创业项目，深入挖掘一批城乡基础设施建设、以工代赈等项目岗位，推介一批本地劳务品牌项目，精选推送一批创业项目，设立一批低门槛有保障的爱心岗位，开发一批城乡公益性岗位。

活动要求各地及时开展劳务协作对接，开展就业困难人员“一对一”帮扶，组织人社专员入企服务保障重点企业用工；密集组织招聘活动，开展直播带岗、云招聘等线上服务，结合疫情防控要求及时启动线下招聘活动，在农民工集中的场所设立招聘服务站点，对就业困难人员、脱贫人口开展上门、电话、短信、微信等送岗位活动。

活动期间，各地还将推出系列暖心举措，对受疫情影响人员开展多种形式的送温暖活动，对有集中出行需求的提供包车、专列、包机支持，为符合条件的服务对象及时兑现失业保险待遇，实施临时救助。（记者姜琳）

(责编：郝孟佳、孙竞)