王文殊文/图

利摩日大学图书馆一景

作者供图

被誉为“法国瓷器之都”的利摩日是法国中部的一座城市。维埃纳河穿城而过，利摩日大学各学院的图书馆散落分布在这座安静祥和的城市中。

文学院的图书馆坐落在我每天去上课的路上。图书馆前是大片草坪，以及几棵郁郁葱葱的松树。每当春夏时节，我从一楼的自习室向外望去，满目都是生机勃勃的绿色。阳光好的时候，一些同学结伴在草坪上席地而坐，或安静地看书，或眉飞色舞地交谈。图书馆规模不大，装饰简洁，共有3层。我最常去的是3楼，这里有许多文史哲及社会学藏书。

通常，我会带着笔记本电脑来这里学习。坐定后，打开图书馆官网、搜索关键词并寻找书目，这已经成了我的习惯。学院图书馆的官网会清楚标注书籍的位置，找到后我便开始阅读之旅了。

我喜欢用一些彩色的便笺纸标注重点段落，在结束阅读后统一整理汇总，再把便笺纸回收利用。对于我来说，这是一种非常高效的学习和写作方式。除了能通过阅读获取专业知识，图书馆带给我的乐趣还在于对未知领域的探索和发现。在我看来，图书馆仿佛是爱丽丝幻游的仙境，每个角落都藏着惊喜。随手翻开一本书，就能通过阅读扩充词汇、增长见识。

除此之外，文学院的图书馆还有种类繁多的漫画书和绘本，书中的图像给读者带来美的享受。图书馆的展厅常年热闹，不同主题的书展活动在此相继举办。例如近期的书展主题是美式连环漫画的起源和发展，展出书籍涵盖了漫画起源的理论研究和社会历史背景下的发展过程，图文并茂，相映成趣。

为了提高学生的学术写作水平，图书馆还时常组织写作工坊，专业老师会在工坊中教授学术论文写作技巧和文献引用格式规范，分享一些学术研究必备的电脑软件和数据库，对于我来说既能学习语言，又能开拓视野。

在图书馆阅读和学习的日子平淡而充实，正如陶渊明在《桃花源记》中所写的欲尽求索的渔人一样，莘莘学子在此远离喧嚣，享受安宁，找寻豁然开朗的精神桃源境。

（作者系利摩日大学教育学专业学生）

(责编：何淼、李依环)