本报记者 周姝芸

刘明智（左一）和实验室组员合影。

受访者供图

徐红婷（左一）留学时和同学合影。

受访者供图

瑞典位于北欧，首都斯德哥尔摩。在高等教育领域，有斯德哥尔摩大学、乌普萨拉大学、瑞典皇家理工学院等，吸引中国学子前往深造。他们在瑞典的留学体验是什么样的？本报记者采访了几名中国学生，听听他们的留学故事。

专业突出 环境宜人

刘明智是瑞典卡罗林斯卡医学院的一名博士生。“申请出国留学时我想学生物医学，一位朋友推荐瑞典的卡罗林斯卡医学院，我便仔细查询，得知该学院是诺贝尔生理学或医学奖颁奖委员会的所在地，我的兴趣一下子提了起来。”

刘明智说，进一步了解后，他被学校的硕士课程设置吸引。“在两年的学习中我们有3次去不同实验室做项目的机会，可以充分学习不同实验室的技术和方法。事实证明我的选择是对的，经过轮训，我发现了自己感兴趣的科研方向，课程结束后继续攻读博士。”刘明智说。

“瑞典是我申请留学时的第一选择。”就读于瑞典皇家理工学院的徐红婷说，“我的专业是建筑学。我很喜欢瑞典在建筑学领域对于可持续理念的重视，想来体验这里的城市环境，收获前沿的理论知识。除此之外，瑞典的自然环境迷人，夏天满眼都是绿色植被，生机勃勃；冬天则一片雪白，还能看到极光，这也是吸引我的原因。”

瑞典吕勒奥理工大学的博士生李宋玉有同样体会，他说：“我在瑞典北部，河流、湖泊、森林随处可见，生态环境极佳，符合我留学前对北欧自然风光的想象。吕勒奥市人口较少、城市规模小，居民保持较慢的生活节奏，远离喧嚣，我乐于体验这样的生活。”

此外，当地发达的工业为高校与企业间的科研合作带来了便利。“本地工业以林木、机械、冶金、采矿等重工业为主，自动化程度高。吕勒奥理工大学和当地企业共同组织专业项目供学生参与，教学环境灵活高效、实践性强，我认为能学到许多东西。”李宋玉说。

享受生活 高效学习

“享受生活，高效学习，这是瑞典学生的鲜明特征。”刘明智说，“瑞典同学会特地为遛狗、聚会、旅游等事宜请假，起初我有些难以理解，后来我得知瑞典人认为享受生活是一件很重要的事。然而，这和热爱学习并不矛盾，在没有课程安排时，学校图书馆里常常座无虚席，有时连附近餐厅也坐满了读书的同学。”

刘明智说：“卡罗林斯卡医学院里有不少攻读博士的医学生，他们既要临床学习，也要做科研，学制比我更长。有时我们会一起上课、做实验，他们的学习、工作效率都很高，让我十分佩服。值得一提的是，我和几名同学曾同时做某一疾病的研究，这期间我们互相分享课题进展，展开高效合作，大家干劲十足，把时间和精力都扑在科研上，身在其中，我备受鼓舞。”

李宋玉提到，在瑞典的学习氛围灵活、自主性高。他说：“我的专业课程安排不会特别紧凑，学校鼓励学生自主规划学习任务。同时，需要书面考试的课程较少，以项目实践为考核标准的课程更多。此外，我的导师平易近人，有时下班后他会和我们几名学生一起放松游玩，我们更像是朋友。”

“留学生活快乐充实，我每天都有新的期待。”徐红婷说，“我喜欢规律的生活。一般而言，周一至周五,我都有课业安排，学习压力不小。到了周末，我会和同学聚餐聊天。课余时间我拍了一些记录生活的视频上传到网络，把时间留给自己喜欢的事。”

参加活动 交流文化

李宋玉对当地仲夏节印象深刻。他说：“仲夏节是北欧国家的传统节日，篝火晚会是节日的重要内容。有一年节日时，我和导师来到当地的老城区，这里保留了不少中世纪风格的建筑。黄昏时，人们汇集在城市广场，点燃了巨大的篝火，大家围绕着篝火载歌载舞，置身其中的我感到既震撼又兴奋。”

“值得一提的是，‘Fika’在瑞典文化中指下午茶时间，它的涵义更广，人们通过Fika活动聚在一起，对话聊天、增进感情。”李宋玉介绍道，“学校每周五的Fika时间很特别，系里所有人包括教授、讲师、学生轮流准备手工点心给大家分享，要是手艺不好就去超市买，每个人都会参与，很有意思。”

刘明智说，来瑞典4年，跨文化交流必不可少。“印象深刻的是有一次和瑞典同学交谈时，我引用了《论语》中的‘言必信，行必果’来阐述言行一致的态度。”刘明智说，“对方很称赞这句话，并对两千多年前就有人探讨并践行这样的道德准则表示惊讶。这次交流让瑞典同学对中国文化产生了兴趣，后来一起工作时我们还讨论了中瑞、中欧间文化的异同，加深彼此间的了解。”

徐红婷在瑞典上学时参加了一些展现中国文化的活动。她说：“我曾参加在斯德哥尔摩举办的春节联欢晚会，当时和几名同学一起表演了古典舞；我也曾参加中秋晚会，和同学身着汉服上台表演节目，引来了许多外国友人合影，不少当地观众用手机给我们录像。看到这么多瑞典人对中国文化感兴趣，我非常开心。”

(责编：何淼、李依环)