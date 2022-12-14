原标题：专家：不主张孩子同时服用两种以上的止咳药、祛热药

针对儿童感染新冠的用药和注意事项，北京儿童医院主任医师钱素云13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，不主张孩子同时服用两种以上的止咳药、祛热药。

会上，有记者问：有孩子的家庭可以储备哪些药？一旦感染新冠，不同年龄段的儿童在用药和注意事项上是否有不一样？

钱素云称，有孩子的家庭应该适当储备一些儿童常用的应急药物，但是不推荐储备很多药物，如果储备很多药物保管不当还有可能导致孩子误服。推荐储备的药物，第一类是退烧药，孩子发烧是经常会遇到的，对于6个月以上的小孩，可以选择布洛芬、对乙酰氨基酚，其中有一种就可以。

钱素云表示，如果2个月到6个月之间的小孩，不适合用布洛芬，可选用对乙酰氨基酚。两个月以内的小孩，不推荐常规使用退烧药物，可以采用物理降温等措施并及时就诊。其他的像发烧、咳嗽等呼吸道感染症状，我们也可以储备一些像清热祛痰的药物。咳嗽有利于呼吸道分泌物的排出，孩子轻微的咳嗽不推荐常规使用药物，如果有鼻塞、明显的咳嗽等，可以做雾化、洗鼻子，家里可以用加湿器提高空气当中的湿度，这样可以增加孩子的舒适度。

“明显的咳嗽我们可以备一些清热祛痰的中成药，根据孩子的年龄，适合他年龄段的药物就可以了，但是不主张同时服用两种及以上。另外，还有一个用药注意事项，像退热药物，不推荐、不主张两种药物同时服用，也没必要交替服用。”钱素云指出，按照说明书适应的年龄段，说明书上推荐的剂量或者医嘱用药，同时要注意两次用药之间的间隔时间。

钱素云强调，家长最好不要根据自己的经验或者推测来给孩子用药，因为小孩器官发育不太成熟，用药应该更加规范和谨慎，如果自己拿不准，现在有很多医院开通了互联网诊疗，可以通过远程就诊来得到专业人士的用药指导和推荐。

(责编：郝孟佳、李依环)