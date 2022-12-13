党的二十大胜利召开以来，中国戏曲学院紧密结合实际，突出优势特色，创新方式方法，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。

“学习宣传贯彻党的二十大精神，是全院上下的首要政治任务，要在全面学习领会上下功夫、在紧密结合实际上下功夫、在有效贯彻落实上下功夫，真正落地见效，形成生动实践。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握其世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，按照‘六个必须坚持’的要求，即坚持人民至上，办好人民满意的戏曲教育；坚持自信自立，走中国特色戏曲教育之路；坚持守正创新，彰显戏曲教育时代要求；坚持问题导向，增强戏曲教育生机活力；坚持系统观念，优化戏曲教育体系格局；坚持胸怀天下，拓展戏曲教育国际影响，引领戏曲事业高质量发展。”在中国戏曲学院学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲报告会上，中国戏曲学院党委书记李必友说。

学院党委立足新时代首都发展实际，落实上级工作部署，制定认真学习宣传贯彻党的二十大精神工作实施方案、学习宣传党的二十大精神师生宣讲团工作方案、“学习二十大 奋进新征程”主题教育活动工作方案，坚持知行合一，以党的二十大精神为指引，全面推进学院事业高质量发展。

系统全面创新方式丰富学习形式

领导班子成员作表率，引领示范带头学。11月4日，中国戏曲学院召开党委理论学习中心组（扩大）会议。10月16日，党委理论学习中心组（扩大）集中传达学习。10月19日，在党委常委会会议专题学习研讨的基础上，与全体中层干部再次专题学习领会党的二十大精神，联系工作实际，认真进行交流讨论。

11月15日，学院举办学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会，党委书记李必友以《认真学习宣传贯彻党的二十大精神 踔厉奋发办好人民满意的戏曲教育》为题，为全院师生作宣讲报告。学院领导班子其他成员也分赴各自分管部门和基层党组织开展宣讲，阐述党的二十大精神核心要义和丰富内涵，对全院师生提出学习要求。

中国戏曲学院党委书记李必友作学习贯彻党的二十大精神专题宣讲

基层党组织发挥好引领作用，分层分众深入学。学院举办“踔厉奋发 勇毅前行 加快推进教育强国建设——学习贯彻党的二十大精神”专题网络培训，邀请中央党校专家洪向华线上开展解读党的二十大精神宣讲报告会，全校处级以上干部、党员师生、统战对象等参加学习。同时，学院还组建师生宣讲团，成立青年马克思主义者培养工程培训班，邀请党的二十大代表贾菊兰与师生一起交流学习体会。此外，为丰富学习形式，学院还通过理论学习中心组、主题党日、“三会一课”、师生座谈会等多种形式开展学习宣讲，确保学习全覆盖、党员全参与。各二级党组织负责人、思政课教师和政工干部切实发挥先锋模范作用，以传达会议精神、撰写理论文章、畅谈体会感受等方式，引导师生切实做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。

中国戏曲学院举办学习宣传党的二十大精神师生宣讲团成立暨青年马克思主义者培养工程培训班开班仪式

积极打造网络学习宣传平台，线上线下灵活学。学院党建与思想政治工作网、官方微信平台分别开设“学习贯彻党的二十大精神”专栏，打造融汇学习资料、学习动态报道等于一体的平台，提升学习的生动性和影响力。编发专题“理论学习微课堂”，不定期推送学习内容，推动学习宣传党的二十大精神入脑入心。组织团学干部拍摄内容鲜活、深入浅出的“青年大学习”宣讲短视频，推动“线下宣讲+线上‘云宣讲’”融合发力。学院思政部牵头举办“新时代戏曲守正创新‘大思政课’”系列讲座，学院党委副书记、院长尹晓东以《党的文艺方针政策与中国戏曲发展历程》为题作首场讲座。同时，邀请学院党委常委、副院长张尧，北方昆曲剧院国家一级演员、中国戏剧梅花奖获得者顾卫英，中国评剧院国家一级演员、中宣部文化名家暨“四个一批”人才王平，郑州市豫剧艺术中心国家一级演员、中国戏剧梅花奖获得者张艳萍等行业专家学者，通过领学的形式学习宣传党的二十大精神，展示优秀传统艺术独特魅力，阐释戏曲艺术的守正创新。

中国戏曲学院党委副书记、院长尹晓东为第七届中国京剧优秀青年演员研究生班讲授“大思政课”

聚焦特色联系实际增强学习实效

学院把学习宣传贯彻党的二十大精神与推动学院事业发展紧密结合起来，把学习的成果转化为发展的成效。

一是汇合力，开新局，凝聚奋进新征程磅礴力量。在合作交流方面，学院与国家大剧院签订战略合作协议并联合主办“大美舞台”中国戏曲学院舞台美术教学成果展，充分发挥各自优质资源，在戏曲艺术创作展演、师生实习实践、戏曲艺术普及教育、戏曲艺术研究、戏曲文化产品推广等多个领域展开交流合作；在人才建设方面，学院与中国青年报社联合主办全媒体时代的青年与戏曲研讨会并签署战略合作协议，整合优势资源，努力做好戏曲的传承与传播，共同致力于青年戏曲人才培养。

中国戏曲学院与国家大剧院签订战略合作协议并联合主办“大美舞台”中国戏曲学院舞台美术教学成果展

此外，学院还召开人才工作会议，聘任新一届荣誉教授、客座教授；开办第七届“青研班”，创新办班思路、优化课程设计、配强专业导师、强化教学管理，实现戏曲艺术薪火相传；举办2022中外戏剧交流中心戏剧戏曲跨学科应用研究部青年学者论坛、第十三届中国艺术节戏曲精品创作学术论坛、第五届戏曲文化翻译理论与实践研讨会、2022交流合作大讲堂等，切实将党的二十大精神贯彻落实到人才培养、科技创新等工作实践中，加快推进学院高质量发展。

中国戏曲学院召开人才工作会议

二是加强学理论，抓研究，固守本色传递国戏之音。针对党的二十大报告中对建设教育强国、人才强国、文化强国作出的战略部署，学院有针对性地开展党建和思想政治课题研究，推出一批大众化、通俗化的阐释成果。

党委书记李必友在CSSCI来源期刊《戏曲艺术》发表《新时代戏曲教育守正创新论略》文章，梳理戏曲教育发展历史，阐释新时代戏曲教育如何守正创新；党委常委、艺术管理与文化交流系主任于建刚在新华网发表《坚守中华文化立场 加强国际传播工作》，马克思主义学院教授周丽娟在《光明日报》发表《戏曲：新中国的文化使节》，科研处处长吴新苗在《中国文化报》刊发《如何用戏曲讲好中国故事》，从学术角度阐释学习党的二十大精神的思考与认识，切实履行好国戏教师的使命和责任。

三是积极搭平台，重实践，学用贯通培养时代新人。学院遵循戏曲人才培养规律，健全创作演出和艺术实践机制，统筹抓好创作实践演出。举办“喜庆二十大 奋进新征程”中国戏曲学院教学成果展、“弘扬廉洁文化 建设清廉国戏——喜庆党的二十大胜利召开”2022年党风廉政建设宣传教育展，搭建艺术实践平台；举办“喜庆二十大 大戏看北京——国戏风华 中国戏曲学院优秀教学成果展演”系列活动，包含戏曲、音乐会、舞美设计和文创展览等，全面展示学院优秀教学成果， 展现传统文化艺术魅力与育人传承风采。

“喜庆二十大 奋进新征程”中国戏曲学院教学成果展

四是持续强引导，促行动，创排作品唱响青春之约。在党的二十大召开之前，学院策划拍摄制作“喜迎二十大，奋进新征程”系列短视频，集中展现近年来学院教育教学、科研实践等多方面成果，引导广大师生以更加昂扬的姿态迈上新征程、建功新时代，营造迎接党的二十大召开的良好氛围。原创京歌《青春之约》，合唱作品《追寻》参加2022年北京大学生音乐节“歌声献给党”主题歌曲网络展演活动，展现了国戏学子坚定信念、传承戏曲艺术文化的责任与担当。

中国戏曲学院开展文化艺术下乡“戏曲主题墙绘”活动

五是不断走出去，学进去，创新方式上好“大思政课”。学院党委将实践活动主动延伸到基层、拓展到社会，引导师生党员牢记文化传承、使命担当、学以致用、服务社会。表演系学生亮相第六届中国戏曲文化周，参加开幕式及系列活动的多场演出，为服务首都文化中心建设、推进文化自信自强贡献力量。舞台美术系研究生、本科生组成“乡村振兴”行动实践团队，赴怀柔区九渡河镇四渡河村开展乡村振兴——文化艺术下乡“戏曲主题墙绘”活动，助力美丽乡村建设。

来源：中国戏曲学院

(责编：郝孟佳、熊旭)