原标题：中国民航管理干部学院全面贯彻落实党的二十大精神 奋力谱写新时代民航教育培训高质量发展新篇章

全面学习、全面贯彻、全面落实党的二十大精神是中国民航管理干部学院（以下简称“学院”）当前和今后一段时期的首要政治任务。按照中央部署、民航局党组布置和民航局局长宋志勇对学院“三大导向”（“党校主魂”“安全主责”“高质量主线”）要求，关键要在“全面”上下功夫，在“结合”上做文章，从五个方面聚焦学院发展重点，奋力谱写新时代民航教育培训高质量发展新篇章。

聚焦新时代新变革 牢牢把握“政治主导”

党的二十大报告回顾总结了过去五年工作和新时代十年三件大事、十六个方面的伟大变革，阐述了新时代十年伟大变革的四个里程碑意义。其中的根本原因是“两个确立”。实践证明，“两个确立”是党的十八大以来中国共产党作出的重大政治抉择，是新时代十年最重要的政治成果，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

伴随新时代国家和行业伟大变革的十年，学院由高速发展阶段转向高质量发展阶段，在党校建设、培训教育、学历教育、科研智库、师资队伍等各个方面取得了丰硕成果。在坚持创新发展上，把创新作为引领发展的第一动力，明确“一流、品质、卓越”三大定位，强化先进理念武装、强化制度与时俱进、强化治理效能提升、发展的活力和动力不断增强；在品牌建设上，坚持与时俱进、守正创新，提升干部培训品牌，打造在线教育品牌，铸造中国民航发展论坛品牌，创建花家地大讲堂品牌，以品牌立质量，以品牌创一流，以品牌铸卓越，高质量发展之路越走越宽；在深化内涵建设上，突出党校内涵建设，强化科研内涵建设，升华学历内涵建设，健全学术治理体系，完善分配激励制度，构建以贡献、能力、创新为导向的薪酬分配制度，促进发展由“量的增长”向“质的提高”转变；在厚植发展根基上，提出八个方面24字战略路径，建立学院学术委员会，成立教师教学发展中心、未来研究院和国际化人才发展中心，加大师资建设力度，推进校园规划建设，抓好后勤服务保障，推进资源生态建设，发展的根基不断夯实，发展的后劲更加充足；在坚持党建引领上，始终以政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设、反腐败斗争始终，全面从严治党、加强群团组织工作、完善文化价值体系，党建引领促发展取得了显著成效。

学院党委认真总结新时代十年经验成效，深刻认识到“两个维护”是学院高质量发展的根本保证和最大政治，坚定不移把“两个维护”作为办学治校的最高政治原则和根本政治规矩，坚定不移维护习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，坚定不移贯彻落实党的教育方针，坚定不移推进质量立校，坚定不移全面加强党的建设，听党话、矢志不渝跟党走，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保学院发展政治方向正确。

聚焦新时代新境界 牢牢把握“党校主魂”

党的二十大报告指出，不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，是当代中国共产党人的庄严历史责任。习近平新时代中国特色社会主义思想是党的最新理论成果，以全新视野深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，开辟了马克思主义中国化时代化新境界。

作为民航局党校，最基本的要求是把握新思想的主要内容、内在逻辑和核心要义，最重要的要求是把握其中的“六个坚持”的世界观和方法论，坚持党校姓党的原则，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在“学”“研”“讲”“用”上下功夫，推动党的二十大精神在民航系统落地生根。在“学”上下功夫。从“两个结合”“三次理论飞跃”“五史”角度，深刻阐释新思想的继承性和创新性，把握其中的学理道理哲理，以训促学，紧密结合党中央开展的主题教育和宣讲活动，开展党的二十大精神系列培训，促进原原本本学、全面系统学、与时俱进学、联系实际学。在“研”上下功夫。聚焦“好、强、行”“四个之问”“五个必由之路”等方面，站在时代前沿，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以马克思主义学科高地建设为方向，以学科专业布局调整为契机，打造具有时代特征、民航特色、党校特点的马克思主义学科。在“讲”上下功夫。在主体班次全面设置党的二十大专题和新思想培训板块，总结“流动党校”经验，加强对宣讲团组织领导，加强集体备课，加强课程设计，加强党校案例教学，用好《新时代 新答卷》，深入局属院校、企事业单位、定点帮扶单位的宣传贯彻活动，并做好“流动党校”常态化、企事业单位定制化宣讲工作。在“用”上下功夫。聚焦民航安全、智慧、绿色三大主题，努力将研究成果转化为课程、教材和资政成果，组织编写《习近平新时代中国特色社会主义思想与民航强国建设》《民航强国理论与实践》《新编民航廉洁读本》等基础教材，做好民航工运史编撰工作，更好服务行业党建和思想政治工作。

聚焦新时代新征程 牢牢把握“高质量主线”

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。宋志勇表示，深刻认识以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，既对民航工作提出了新的更高要求，也为民航发展提供了重要机遇和广阔空间。这些要求为学院建设卓越干部学院指明了努力方向。

学院党委致力于质量变革、效率变革、动力变革。在贯彻新发展理念上把握主线。坚决落实教育强国、科技强国、人才强国三大战略，坚持科教兴业、突出创新引领、强化人才支撑，努力成为民航业高质量培训教育的引领者、高质量发展思想的贡献者，为民航高质量发展强基赋能。在把握新发展阶段上把握主线。全面把握新的战略方位、战略目标、战略任务、战略路径、战略环境，客观分析形势，坚定发展信心，统筹疫情防控和教学科研工作，以名师工程和骨干工程为抓手，继续开展教师资格能力培训培养，自觉站在中国式现代化的高度，全面落实《新时代民航强国建设行动纲要》和民航“十四五”规划涉及学院的目标任务，积极培育堪当民航强国建设大任的高素质干部队伍。在构建新发展格局上把握主线。始终胸怀“国之大者”，认真对照党的二十大提出的奋斗目标和民航局党组作出的战略安排，科学谋划新时代学院高质量发展的任务举措，重点加强航空经济与管理、大数据和决策、通用航空、国际化人才培养等重点工作，加强对航空枢纽、“干支通”与“全网联”、航空物流园区、“一带一路”等方面的研究，形成更多有预见、有远见、有创见的科研成果，更好服务国家和民航构建新发展格局。

聚焦新时代新要求 牢牢把握“安全主责”

党的二十大报告提出，国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定。全面加强国家安全教育，提高各级领导干部统筹发展和安全能力，增强全民国家安全意识和素养。这些重要论述为学院建设品质安全学院指明了前进方向。

学院党委坚定不移贯彻总体国家安全观，牢记“安全是民航业的生命线”，围绕民航安全领域重点关切问题开展安全教研工作，提升服务新时期安全民航建设的能力和水平。推进航空安全高地建设。推进两个省部级重点实验室建设，突出跨学科交叉研究特点，开展民航安全风险预警分析和辅助决策实验室建设。全面做好安全类培训。以安全管理能力提升为目标，做好民航中高级安全管理人员培训和航安、空管、适航、飞标、安保、通航等各专业领域的安全培训。加强安全类课程迭代研发。贯彻以学员为中心的理念，紧跟民航安全生产和监管队伍建设新形势、新需求，开发既有理论前瞻性又有实际需求的课程。着眼未来民航安全发展。依托未来研究院，加强安全民航、智慧民航和绿色民航研究，助力落实企业安全主体责任和民航安全监管责任。

聚焦新时代新工程 牢牢把握“从严主调”

党的二十大报告指出，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。同时，布置了坚持和加强党中央集中统一领导、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、完善党的自我革命制度规范体系、建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍、增强党组织政治功能和组织功能、坚持以严的基调强化正风肃纪、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战等“七大工程”。这些要求为学院全面加强党的建设和全面从严治党指明了工作重点。

学院党委在党要管党、从严治党上，始终坚持以政治建设为统领，以制度规范体系建设贯穿始终，坚持严的主基调不动摇，扎实推进基层党组织建设，严肃做好反腐倡廉和师德师风建设。加强党委领导班子自身建设。落实民主集中制，完善学院党委会议事规则、院长办公会议事规则、党委理论学习中心组学习制度、“第一议题”学习制度等文件，发挥领导班子成员特别是主要负责同志率先垂范、带头作用。加强高素质干部队伍建设。研究制定完善学院领导干部选拔任用工作规定、考核工作办法等规定，完善激励分配制度，树立正确用人导向，健全考核结果运用，推动领导干部能上能下，营造干事创业、风清气正的良好氛围。树立抓基层鲜明导向。以“四强党支部”建设为目标，以巡视巡查检查为手段，严格落实“三会一课”要求，全面加强20个党支部建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，坚持党建带工建、团建，发挥群团组织桥梁纽带作用。构建“大宣传”格局。全面落实意识形态责任制，认真总结学院40年院庆宣传经验，制定完善宣传工作管理办法、新闻宣传表彰奖励办法等规定，定期召开宣传工作会议，加强自媒体管理，发挥平面媒体、网络媒体、视频媒体和自媒体功能，构建多领域全媒体“大宣传”格局。全面加强师德师风建设。学院党风更多体现在校风、教风、学风、作风上。全面履行“两个责任”，建立健全学习、会议制度和党风廉政建设形势分析制度，修订落实全面从严治党监督责任实施办法、党风廉政意见回复工作办法等廉政规定，巩固专项治理成果，强化警示教育功能，坚持“三个区分开来”，深化运用“四种形态”，积极做好巡视“后半篇文章”。

蓝图绘就风正劲，扬帆破浪奋进时。学院将以党的二十大精神为指引，以“十四五”规划为抓手，以服务大局为导向，以“锻造新时代担当民航强国建设大任的领导者”为己任，发扬“经世致用”校风，涵养“博学笃行”学风，创一流、提品质、铸卓越，守正创新，踔厉奋发，牢记“三个务必”，弘扬伟大建党精神，奋力谱写新时代民航教育培训高质量发展新篇章。（中国民航管理干部学院党委理论学习中心组）

(责编：郝孟佳、熊旭)