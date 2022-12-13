人民网北京12月13日电 由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办的2022世界慕课与在线教育大会12月8日至9日在线上召开，本届大会的主题为“教育数字化引领未来”。清华大学副校长彭刚出席大会“分论坛二：慕课十年——打造更具包容性的教学学习平台”并致辞。

“2012年是慕课元年，慕课从诞生到现在已经十年。十年间，慕课以其优质、共享、跨越时空的特点，为构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系发挥了重要作用。十年间，以慕课为代表的在线教育引发了一场学习革命，推动了高等教育的变革与创新。”彭刚表示，2020年12月11日，世界慕课与在线教育联盟在清华大学成立。联盟秉承合作共赢、开放包容的理念，推动慕课与在线教育的建设、发展和共享，携手全球高校共同探索高等教育数字化转型，推进全球教育治理，为全球高等教育创新发展贡献力量。

彭刚指出，清华大学于今年9月建立的中国首个慕课平台——学堂在线的全球学习者突破了一亿人。回顾近十年来的探索与创新，基于慕课与在线教育，清华大学为学习者提供了丰富的线上教育资源和智能好用的技术平台。要感谢这一亿学习者的参与，他们中既有慕课学习者，也有直播授课、克隆班、技术增强式课堂、融合式教学、全球融合式课堂的学习者。正是由于他们的参与，成就了清华大学对于教育的可得性和可能性在广度和深度上的积极探索。

“随着新一代数字技术的发展与应用，支撑更高质量教与学的信息技术不断迭代升级，正在重塑高等教育的新生态。”彭刚说，

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