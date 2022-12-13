人民网北京12月13日电 由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办的2022世界慕课与在线教育大会12月8日至9日在线上召开，本届大会的主题为“教育数字化引领未来”。教育部教师工作司司长任友群出席大会“分论坛四：高等教育数字化转型与教师数字素养提升”并致辞。

任友群表示，随着数字技术的迅猛发展，全球的高等教育正面临百年未有之大变局。新一代数字技术革命为高等教育快速发展奠定了基础、创造了条件。特别是过去三年，在线教育形态快速地形成与发展。以教育数字化推动教育现代化的教育数字化战略具有十分重大的意义。

任友群指出，在教育数字化战略行动中，教师是教育和数字技术之间“双向依附”的桥梁和关键环节。教育与数字技术之间这种“双向依附”关系，一方面体现在教育需要数字技术的深度介入，才能实现效能的跃升；另一方面，体现在数字化时代需要培养更多更好的能适应甚至引领数字时代的创新人才。实现这种“双向依附”的关键环节就是教师，应用人工智能、大数据、物联网、元宇宙等数字技术革新传统教育教学的观念、创新教育教学的方式、提升教育教学的质量水平、促进数字技术与教育深度融合的能力，是适应教育数字化转型的教师必须具备的素质。

“中国在教育的数字化转型和教师数字素养提升方面积累了一定的经验，也取得了一定的成果。在教师培训方面的投入持续加大。”任友群表示，自2010年“国培计划”实施以来已累计投入经费超过200亿元，受益教师超过1,800万人次，有力保障了基础教育教师专业发展与能力提升。

任友群指出，中国已经实现所有教师均由高等教育培养，教师最终学历都是在高等教育阶段完成。因此，需要对全体教师数字化能力的提升给予高度地关注，还要坚持针对不同学段的老师来整体推进优质教育资源的共享，采用优质的线上课程网络教育等形式，全方位推进教师共享优质教育资源，共建适应高等教育数字化转型所需要的，也是面向全球高校教师的“人类命运共同体”。高校教师承担着培养基础教育、职业教育教师的重任，所以高校教师在这个过程中就显得更加关键。

任友群表示，从全球范围看，要实现《联合国可持续发展目标四（SDG4）》和《联合国教科文组织2030教育目标》，从中国教育改革与发展的目标来看，要实现中国教育现代化2035的目标以及二十大提出的建设中国式现代化、加强拔尖创新人才培养，教师队伍都是其中的核心和关键。本次论坛以高校教师数字能力提升为主题，相信将会对高等教育数字化战略和教师数字化转型起到积极的推动作用，期待世界慕课联盟在各参与机构的携手努力下，能够从不同层次来推动优质教育资源的共享。

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