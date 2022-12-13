原标题：世界杯上的中国小球童：爱足球，更爱乒乓球

尤晟安牵手澳大利亚球员穆伊入场 中新社记者 崔楠 摄

当记者见到9岁的尤晟安时，他特意穿上了在贾努布球场开场时那套衣服，因为那次经历对于他而言，“是目前为止最兴奋的时刻”。

前不久在贾努布球场进行的澳大利亚对阵丹麦的比赛，尤晟安是一名开场小球童，牵手澳大利亚队球员入场。他特别自豪地告诉记者，学校几千名学生只有他一个中国小朋友选上当球童，“这是我第一次上电视，而且还是在世界杯这个大舞台，特别兴奋！”

尤晟安和小球童们亮相世界杯赛场 中新社记者 崔楠 摄

尤晟安出生于卡塔尔多哈，母亲苏丽萍在当地经营一家中餐馆。小晟安虽然6岁时就接触过足球，但他更喜欢的运动是乒乓球——他从4岁就开始练习乒乓球，现在每周还要训练三次，每次时长2个小时。

“乒乓球是中国的国球，我们想让他从小就多接触中国文化。”苏丽萍说，卡塔尔当地乒乓球俱乐部有很多从中国过来的优秀教练，于是就决定把他送去练球。

尤晟安从小开始学习打乒乓球 苏丽萍提供

其实，尤晟安能被选上当世界杯球童，也与乒乓球经历密不可分。“妈妈把我打乒乓球的视频发给了老师，老师就把我选上了。”视频中，小晟安勾手发球，拉上下旋球，打得有模有样。

比赛当天，小球童们提前5个小时就到达球场，反复排练、领取装备、换上球衣，整个过程颇为复杂。临近开场前在球员通道，他才知道牵手的球员是澳大利亚队13号阿隆·穆伊。“我主动和他打招呼，但他看上去有些紧张。”

后来尤晟安才知道，原来穆伊是一名和中国颇有渊源的球员。他在2020年8月加盟中超球队上海上港，首秀就挑射破门，贡献过精彩的世界波，赛季关键比赛还曾连场破门，深受上港球迷喜爱。后来穆伊被澳大利亚队征召参加世预赛，这才离开了上港。

尤晟安在当地俱乐部练习乒乓球 苏丽萍提供

“虽然当时他挺严肃的，但我回想起来却又觉得很亲切。”这段意外的缘分让小晟安多了一些感慨。当他牵手穆伊走向贾努布球场中央，更是中国元素在本届世界杯的一处很好的体现。

苏丽萍说，世界杯在卡塔尔举行，当地的华人华侨同样积极参与其中，为世界杯贡献一份中国力量。世界杯期间，不少华人球迷在比赛结束后的深夜前来用餐，她的老上海中餐馆特意延后了打烊时间，有时甚至忙到凌晨五点。

“华人球迷们观赛后品尝到中国味道，对思乡之情能够有一种舒缓，我们就很开心，儿子他能够站上世界杯球场，我们也想让他为世界杯做一份中国贡献。”苏丽萍说。

开赛前，“大力神杯”的巨型充气装置在贾努布球场火光四射，十分耀眼。小晟安说当时他惊呆了，“第一次看到这么大的球场，而且那个充气的装置居然还能喷火！”这更让小晟安在心中埋下一颗种子：“我也想做职业球员，但是，是乒乓球哦，我想参加奥运会！”

小晟安还特别告诉记者，他还喜欢滑雪，今年年初几乎全程看了北京冬奥会，尤其喜欢谷爱凌。“我还去过格鲁吉亚滑雪呢，我下一个目标是学会单板！”(记者 邢翀)

(责编：郝孟佳、李依环)